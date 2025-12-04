Рейтинг@Mail.ru
Минниханов поручил создать в Казани научно-образовательный кампус - РИА Новости, 04.12.2025
Республика Татарстан
 
17:00 04.12.2025
Минниханов поручил создать в Казани научно-образовательный кампус
Минниханов поручил создать в Казани научно-образовательный кампус

КАЗАНЬ, 4 дек - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил образовать межведомственную рабочую группу по созданию в Казани многофункционального научно-образовательного кампуса в рамках национального проекта, сообщает пресс-служба главы республики.
Инициатива реализуется в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети". Программа стартовала по поручению президента России в 2021 году. До 2030 года в РФ будет создана сеть из 25 современных кампусов. На их территории разместятся удобные общежития, современные лаборатории, пространства для проектирования и моделирования, коворкинги, библиотеки, места для прогулок и спортивных занятий для студентов и молодых ученых.
В четверг в Казани состоялась стратегическая сессия по созданию межвузовского кампуса "Целевая модель межвузовского кампуса в Казани: продукты, показатели, управленческие механизмы".
"Раис Татарстана Рустам Минниханов уже поручил создать межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами создания многофункционального научно-образовательного кампуса в Казани", - говорится в сообщении по итогам сессии.
Согласно распоряжению главы республики, опубликованному на официальном сайте правовой информации, рабочая группа должна будет разработать "дорожную карту" по подготовке итоговой заявки для участия в конкурсе по реализации инвестиционного проекта по созданию многофункционального научно-образовательного кампуса в Казани.
Руководителем рабочей группы назначен глава Татарстана, его заместителем - вице-премьер республики Шамиль Гафаров, который будет координировать деятельности рабочей группы. В ее составе главы ведущих министерств и профильных ведомств республики, руководители Казанского научного центра РАН, Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева - КАИ.
Ранее Минниханов отмечал, что для дальнейшего развития академической науки республики прорабатывается вопрос о создании научно-образовательного кампуса мирового уровня. По его словам, кампус призван объединить разрозненные научные подразделения на одной территории с современной инфраструктурой. Это придаст мощный импульс междисциплинарным исследованиям и прикладным изысканиям, а также будет способствовать формированию нового полюса притяжения талантливой молодежи в науку.
