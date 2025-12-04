Минниханов поручил создать в Казани научно-образовательный кампус

Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города. Архивное фото

КАЗАНЬ, 4 дек - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил образовать межведомственную рабочую группу по созданию в Казани многофункционального научно-образовательного кампуса в рамках национального проекта, сообщает пресс-служба главы республики.

Инициатива реализуется в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети". Программа стартовала по поручению президента России в 2021 году. До 2030 года в РФ будет создана сеть из 25 современных кампусов. На их территории разместятся удобные общежития, современные лаборатории, пространства для проектирования и моделирования, коворкинги, библиотеки, места для прогулок и спортивных занятий для студентов и молодых ученых.

В четверг в Казани состоялась стратегическая сессия по созданию межвузовского кампуса "Целевая модель межвузовского кампуса в Казани: продукты, показатели, управленческие механизмы".

"Раис Татарстана Рустам Минниханов уже поручил создать межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами создания многофункционального научно-образовательного кампуса в Казани", - говорится в сообщении по итогам сессии.

Согласно распоряжению главы республики, опубликованному на официальном сайте правовой информации, рабочая группа должна будет разработать "дорожную карту" по подготовке итоговой заявки для участия в конкурсе по реализации инвестиционного проекта по созданию многофункционального научно-образовательного кампуса в Казани.

Руководителем рабочей группы назначен глава Татарстана, его заместителем - вице-премьер республики Шамиль Гафаров, который будет координировать деятельности рабочей группы. В ее составе главы ведущих министерств и профильных ведомств республики, руководители Казанского научного центра РАН, Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева - КАИ.