Эксперт назвал визит Уиткоффа в Москву позитивным шагом

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Новый раунд переговоров между Россией и США по мирному урегулированию на Украине во время недавнего визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа стали позитивным шагом, заявил РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-Центра" Эрл Расмуссен.