Эксперт назвал визит Уиткоффа в Москву позитивным шагом
15:59 04.12.2025
Эксперт назвал визит Уиткоффа в Москву позитивным шагом
Новый раунд переговоров между Россией и США по мирному урегулированию на Украине во время недавнего визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа РИА Новости, 04.12.2025
в мире
россия
сша
москва
стив уиткофф
эрл расмуссен
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
россия
сша
москва
в мире, россия, сша, москва, стив уиткофф, эрл расмуссен, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Москва, Стив Уиткофф, Эрл Расмуссен, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и США
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Флаги России и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Новый раунд переговоров между Россией и США по мирному урегулированию на Украине во время недавнего визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа стали позитивным шагом, заявил РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-Центра" Эрл Расмуссен.
"Это позитивный шаг вперед. Масштаб диалога и обсуждений, скорее всего, помог лучше определить общие точки соприкосновения и проблемные вопросы", — сказал Расмуссен.
Он назвал визит Уиткоффа в Москву продуктивным. При этом эксперт подчеркнул, что обеим сторонам предстоит обсудить еще немало вопросов.
Президент России Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
В миреРоссияСШАМоскваСтив УиткоффЭрл РасмуссенВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
