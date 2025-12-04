Дело участника нападения на полицейских в Махачкале передали в суд

В Махачкале 5 мая они совершили вооруженное нападение на двух сотрудников полиции, один из которых скончался. Завладев служебным автомобилем, оружием и боеприпасами убитого, они обстреляли полицейских и прохожих. Сотрудники правоохранительных органов ответным огнем ликвидировали одного из нападавших, а обвиняемый был ранен и затем госпитализирован.