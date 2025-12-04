Дело участника нападения на полицейских в Махачкале передали в суд

МАХАЧКАЛА, 4 дек - РИА Новости. Уголовное дело участника нападения на полицейских в Махачкале в мае, в ходе которого погибли двое сотрудников, передано в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
Пятого мая в Махачкале двое мужчин открыли огонь по полицейским, патрулировавшим улицы города. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что преступники завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Махачкалы Батала Магомедова. Он обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), части 1 статьи 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества), статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), части 3 статьи 166 УК РФ (угон), части 4 статьи 222 УК РФ (незаконные ношение и перевозка оружия и боеприпасов), пунктам "а", "б" части 4 статьи 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов), пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)… Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
По данным следствия, с декабря 2024 года Магомедов участвовал в деятельности террористической организации "Исламское государство*". Затем он вместе со своим знакомым создал террористическое сообщество.
В Махачкале 5 мая они совершили вооруженное нападение на двух сотрудников полиции, один из которых скончался. Завладев служебным автомобилем, оружием и боеприпасами убитого, они обстреляли полицейских и прохожих. Сотрудники правоохранительных органов ответным огнем ликвидировали одного из нападавших, а обвиняемый был ранен и затем госпитализирован.
В результате теракта погибли двое сотрудников органов внутренних дел. Троим полицейским и четверым гражданским, в том числе несовершеннолетней, был причинен вред здоровью различной степени тяжести.
* Запрещенная в России террористическая организация.