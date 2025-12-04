https://ria.ru/20251204/avangard-2059870947.html
"Авангард" одержал волевую победу над "Сочи" в матче КХЛ
Омский "Авангард" обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 04.12.2025
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась со счетом 5:2 (0:1, 1:1, 4:0) в пользу хозяев. В составе "Авангарда" шайбы забросили Александр Волков (32-я минута), Константин Окулов (50), Эндрю Потуральски (52), Артем Блажиевский (54) и Максим Лажуа (60). У "Сочи" дублем отметился Матвей Гуськов (13; 35).
"Авангард", набрав 43 очка, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. "Сочи" (23) располагается на 11-й строчке на Западе.
В следующем матче "Авангард" 7 декабря примет московский "Спартак". "Сочи" дома сыграет с магнитогорским "Металлургом" 17 декабря.