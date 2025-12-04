"Авангард" одержал волевую победу над "Сочи" в матче КХЛ

Встреча в Омске завершилась со счетом 5:2 (0:1, 1:1, 4:0) в пользу хозяев. В составе "Авангарда" шайбы забросили Александр Волков (32-я минута), Константин Окулов (50), Эндрю Потуральски (52), Артем Блажиевский (54) и Максим Лажуа (60). У "Сочи" дублем отметился Матвей Гуськов (13; 35).