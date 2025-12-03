Пока неизвестно, почему гибнут каспийские тюлени, сообщили в РАН

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Результаты исследований тел каспийских тюленей пока не дают информации о причинах их гибели, заявила РИА Новости старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН Мария Соловьева.

Ранее в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Дагестана сообщили, что на побережье Каспийского моря обнаружено свыше 480 мертвых каспийских тюленей (нерп).

Соловьева рассказала, что ситуация повторяется практически каждый год, тела нерп выбрасывает на побережье Каспийского моря в Дагестане примерно в конце ноября - начале декабря.

"Мы брали у них пробы. Мы пытались анализировать и на казахстанском побережье, и на побережье Дагестана. И все, что мы проводили, приводило к отрицательному результату. То есть мы можем сказать, от чего тюлени не погибли. Например, у них ветеринарные специалисты не отмечают патологических изменений органов, которые бы свидетельствовали о каком-то длительном заболевании. У них не отмечается изменение упитанности. То есть тюлени очень хорошо нагулявшиеся", - заметила она.

Соловьева сообщила, что ученые проверяли некоторые тяжелые металлы и стойкие органические загрязнители, но их дозы были в пределах нормы.

По ее словам, ветеринары называли в качестве непосредственной причины смерти утопление, то есть тюлени задыхались и гибли где-то в воде.

"Вирусологические исследования, какие-то более глубокие, микробиологические, какие-то уже болячки конкретные - на этих животных проводить невозможно, потому что этим животным 2-3 недели после гибели", - объяснила она.

"Чтобы определить причину гибели, нужно найти место, где они гибнут. То есть они гибнут не на побережье, их туда прибивает. Нужны довольно большие исследования на большой акватории, где-то в октябре, может быть, ноябре", - добавила собеседница.