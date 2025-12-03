Рейтинг@Mail.ru
Пока неизвестно, почему гибнут каспийские тюлени, сообщили в РАН - РИА Новости, 03.12.2025
17:42 03.12.2025
Пока неизвестно, почему гибнут каспийские тюлени, сообщили в РАН
Пока неизвестно, почему гибнут каспийские тюлени, сообщили в РАН
Результаты исследований тел каспийских тюленей пока не дают информации о причинах их гибели, заявила РИА Новости старший научный сотрудник Института проблем... РИА Новости, 03.12.2025
республика дагестан
каспийское море
россия
российская академия наук
происшествия
наука
республика дагестан
каспийское море
россия
республика дагестан, каспийское море, россия, российская академия наук, происшествия, наука
Республика Дагестан, Каспийское море, Россия, Российская академия наук, Происшествия, Наука
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Результаты исследований тел каспийских тюленей пока не дают информации о причинах их гибели, заявила РИА Новости старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН Мария Соловьева.
Ранее в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Дагестана сообщили, что на побережье Каспийского моря обнаружено свыше 480 мертвых каспийских тюленей (нерп).
Соловьева рассказала, что ситуация повторяется практически каждый год, тела нерп выбрасывает на побережье Каспийского моря в Дагестане примерно в конце ноября - начале декабря.
"Мы брали у них пробы. Мы пытались анализировать и на казахстанском побережье, и на побережье Дагестана. И все, что мы проводили, приводило к отрицательному результату. То есть мы можем сказать, от чего тюлени не погибли. Например, у них ветеринарные специалисты не отмечают патологических изменений органов, которые бы свидетельствовали о каком-то длительном заболевании. У них не отмечается изменение упитанности. То есть тюлени очень хорошо нагулявшиеся", - заметила она.
Соловьева сообщила, что ученые проверяли некоторые тяжелые металлы и стойкие органические загрязнители, но их дозы были в пределах нормы.
По ее словам, ветеринары называли в качестве непосредственной причины смерти утопление, то есть тюлени задыхались и гибли где-то в воде.
"Вирусологические исследования, какие-то более глубокие, микробиологические, какие-то уже болячки конкретные - на этих животных проводить невозможно, потому что этим животным 2-3 недели после гибели", - объяснила она.
"Чтобы определить причину гибели, нужно найти место, где они гибнут. То есть они гибнут не на побережье, их туда прибивает. Нужны довольно большие исследования на большой акватории, где-то в октябре, может быть, ноябре", - добавила собеседница.
По словам Соловьевой, такие исследования потребуют затрат и большого количества специалистов, а также объединения как минимум России и Казахстана, а возможно, и других прикаспийских стран.
Республика ДагестанКаспийское мореРоссияРоссийская академия наукПроисшествияНаука
 
 
