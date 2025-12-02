Юристы оценили перспективу рассмотрения дела Долиной в Верховном суде

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Юристы оценили перспективу разрешения спора по квартире Ларисы Долиной в Верховном суде (ВС) РФ и влияние на вердикт Фемиды широкой общественной дискуссии.

С жалобой в эту инстанцию планирует обратиться Полина Лурье, покупательница недвижимости певицы, которая в результате сделки лишилась и жилья, и денег. Дело вызвало резонанс, интернет отреагировал на спор с сарказмом и фантазией, появились многочисленные мемы, грустные шутки, а под хит "Погода в доме" в Сети запустили флешмоб, где пользователи с иронией требуют вернуть им деньги за различные покупки, совершенные "под воздействием мошенников".

Вердикт вынесет Верховный суд

Юристы осторожно комментируют перспективу пересмотра дела в ВС РФ. "Общественное давление не должно быть фактором для решения. Однако резонанс по делу Долиной настолько мощный, что становится проблемой в целом для судебной системы, ведь граждане должны доверять судам. Не зря уже даже из Госдумы поступают неформальные сигналы о необходимости пересмотра", - рассказывает ria.ru Павел Марущак, руководитель практики сопровождения сделок с недвижимостью адвокатского бюро "А-ПРО".

Марущак указывает еще на один важный фактор: "Никто из политически или юридически значимых фигур не вступается за Долину, а в сети можно наблюдать натуральную культуру отмены певицы. Очевидно, что по этому кейсу сложился однозначный общественный консенсус, игнорировать его вряд ли возможно".

Партнер консалтинга Legal principles Елена Ковалева соглашается: "Прямое влияние общественного резонанса или флешмоба в соцсетях на судебный акт, особенно на уровне ВС РФ, маловероятно".

Суды в таких инстанциях руководствуются не общественным мнением. "Более весомым основанием для пересмотра решения видится нарушение базовых принципов гражданского права — в данном случае неприменение двусторонней реституции (восстановления первоначального положения сторон). Это создает прецедент, который может дестабилизировать гражданский оборот и подорвать предсказуемость судебной практики", - говорит ria.ru Ковалева.

По ее словам, "фактически Верховный суд решит не только судьбу конкретного спора, но и определит вектор для тысяч аналогичных сделок в будущем. Стабильность и единообразие судебной практики здесь — приоритетная задача".

Однако общественная реакция может оказать косвенное влияние. Репутационные риски и давление в информационном поле (та самая "отмена" в соцсетях) способны побудить участника спора — в данном случае артистку — к добровольному урегулированию.

"Осознание того, что публичная позиция может напрямую влиять на имидж и, как следствие, на доходы, часто выступает весомым аргументом для поиска внесудебного компромисса, к которому надеюсь в итоге придет Лариса Долина", - отмечает Ковалева.

Последствия судебного решения

Ранее юрист Екатерина Гордон также отмечала , что при расторжении сделки должна применяться двойная реституция. Эксперт подчеркивала, что с уважением относится к вокальным данным Долиной, "но неумелое жонглирование законом со стороны ее юристов, а также судей вызывает вполне законное (в отличие от решения) возмущение".

Адвокат Шота Горгадзе вердикт по этому спору оценил так: "Мое видение, исходя из опыта 25-летней адвокатской практики: "No comments".

Его коллега Сергей Жорин сравнил последствия от этого спора с киносюжетом: "Есть в кино популярный сюжет: герой попадает в прошлое, наступает на бабочку — и по возвращении обнаруживает, что реальность перекосило так, будто изменили фундамент. Маленькое действие, но огромные последствия".

По его словам, в последние месяцы мы наблюдаем похожий эффект, когда влиятельные джентльмены решили выручить народную артистку и ситуация была подана как исключение: мол, помогли человеку, попавшему в сложное положение. "Но любое ручное вмешательство в правосудие — это та самая "бабочка". И ее неосторожное движение уже изменило правила игры", — поясняет он.