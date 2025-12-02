Рейтинг@Mail.ru
Юристы оценили перспективу рассмотрения дела Долиной в Верховном суде
15:26 02.12.2025 (обновлено: 15:36 02.12.2025)
Юристы оценили перспективу рассмотрения дела Долиной в Верховном суде
Юристы оценили перспективу рассмотрения дела Долиной в Верховном суде
Юристы оценили перспективу разрешения спора по квартире Ларисы Долиной в Верховном суде (ВС) РФ и влияние на вердикт Фемиды широкой общественной дискуссии. РИА Новости, 02.12.2025
https://ria.ru/20251127/reshenie-2057984107.html
https://ria.ru/20251130/gosduma-2058673079.html
https://ria.ru/20251128/dolina-2058237116.html
https://ria.ru/20251201/dolina-2059000992.html
Мария Селиванова
Мария Селиванова
россия, лариса долина, госдума рф, знаменитости, скандал, верховный суд рф, квартира
Шоубиз, Россия, Лариса Долина, Госдума РФ, Знаменитости, скандал, Верховный суд РФ, Квартира
Юристы оценили перспективу рассмотрения дела Долиной в Верховном суде

Юрист Ковалева: мемы не повлияют на вердикт Верховного суда по делу Долиной

Певица Лариса Долина
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Юристы оценили перспективу разрешения спора по квартире Ларисы Долиной в Верховном суде (ВС) РФ и влияние на вердикт Фемиды широкой общественной дискуссии.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Покупательница квартиры Долиной обжалует решение по сделке в Верховном суде
27 ноября, 12:28
С жалобой в эту инстанцию планирует обратиться Полина Лурье, покупательница недвижимости певицы, которая в результате сделки лишилась и жилья, и денег. Дело вызвало резонанс, интернет отреагировал на спор с сарказмом и фантазией, появились многочисленные мемы, грустные шутки, а под хит "Погода в доме" в Сети запустили флешмоб, где пользователи с иронией требуют вернуть им деньги за различные покупки, совершенные "под воздействием мошенников".

Вердикт вынесет Верховный суд

Юристы осторожно комментируют перспективу пересмотра дела в ВС РФ. "Общественное давление не должно быть фактором для решения. Однако резонанс по делу Долиной настолько мощный, что становится проблемой в целом для судебной системы, ведь граждане должны доверять судам. Не зря уже даже из Госдумы поступают неформальные сигналы о необходимости пересмотра", - рассказывает ria.ru Павел Марущак, руководитель практики сопровождения сделок с недвижимостью адвокатского бюро "А-ПРО".
Марущак указывает еще на один важный фактор: "Никто из политически или юридически значимых фигур не вступается за Долину, а в сети можно наблюдать натуральную культуру отмены певицы. Очевидно, что по этому кейсу сложился однозначный общественный консенсус, игнорировать его вряд ли возможно".
Риелторы отдают ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Депутат предложил ввести меры защиты покупателей от "схемы Долиной"
30 ноября, 01:48
Партнер консалтинга Legal principles Елена Ковалева соглашается: "Прямое влияние общественного резонанса или флешмоба в соцсетях на судебный акт, особенно на уровне ВС РФ, маловероятно".
Суды в таких инстанциях руководствуются не общественным мнением. "Более весомым основанием для пересмотра решения видится нарушение базовых принципов гражданского права — в данном случае неприменение двусторонней реституции (восстановления первоначального положения сторон). Это создает прецедент, который может дестабилизировать гражданский оборот и подорвать предсказуемость судебной практики", - говорит ria.ru Ковалева.
По ее словам, "фактически Верховный суд решит не только судьбу конкретного спора, но и определит вектор для тысяч аналогичных сделок в будущем. Стабильность и единообразие судебной практики здесь — приоритетная задача".
Однако общественная реакция может оказать косвенное влияние. Репутационные риски и давление в информационном поле (та самая "отмена" в соцсетях) способны побудить участника спора — в данном случае артистку — к добровольному урегулированию.
"Осознание того, что публичная позиция может напрямую влиять на имидж и, как следствие, на доходы, часто выступает весомым аргументом для поиска внесудебного компромисса, к которому надеюсь в итоге придет Лариса Долина", - отмечает Ковалева.

Последствия судебного решения

Ранее юрист Екатерина Гордон также отмечала, что при расторжении сделки должна применяться двойная реституция. Эксперт подчеркивала, что с уважением относится к вокальным данным Долиной, "но неумелое жонглирование законом со стороны ее юристов, а также судей вызывает вполне законное (в отличие от решения) возмущение".
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Госдуме рассказали о волне возвратов проданных квартир после дела Долиной
28 ноября, 05:36
Адвокат Шота Горгадзе вердикт по этому спору оценил так: "Мое видение, исходя из опыта 25-летней адвокатской практики: "No comments".
Его коллега Сергей Жорин сравнил последствия от этого спора с киносюжетом: "Есть в кино популярный сюжет: герой попадает в прошлое, наступает на бабочку — и по возвращении обнаруживает, что реальность перекосило так, будто изменили фундамент. Маленькое действие, но огромные последствия".
По его словам, в последние месяцы мы наблюдаем похожий эффект, когда влиятельные джентльмены решили выручить народную артистку и ситуация была подана как исключение: мол, помогли человеку, попавшему в сложное положение. "Но любое ручное вмешательство в правосудие — это та самая "бабочка". И ее неосторожное движение уже изменило правила игры", — поясняет он.
В частности, мошенники уже запустили так называемые бабушкины схемы, при которых организаторы вступают в сговор с пожилыми продавцами жилья, создают видимость законной сделки, получают деньги от добросовестных покупателей, а затем — опираясь на ту самую "формулу отмены" — возвращают квартиры через суд, а деньги — нет.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Эффект Долиной": чем обернулось громкое решение суда для самой певицы
1 декабря, 18:30
 
