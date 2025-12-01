Ученому из Петербурга вручили в Казани премию и медаль имени Лобачевского

КАЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Главный научный сотрудник лаборатории геометрии Санкт-Петербургского отделения Математического института имени В.А.Стеклова Российской академии наук Сергей Иванов стал лауреатом премии и медали имени Н.И.Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики, сообщает пресс-служба правительства Татарстана.

"Здесь, в стенах Казанского университета Николай Иванович Лобачевский посвятил свою жизнь служению науке и образованию, он работал здесь ректором и создал свою революционную геометрию - геометрию Лобачевского. Двухсотлетие этого выдающегося события мы отметим в следующем году", - сказал он.