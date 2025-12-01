Рейтинг@Mail.ru
01.12.2025

Ученому из Петербурга вручили в Казани премию и медаль имени Лобачевского
21:36 01.12.2025 (обновлено: 21:37 01.12.2025)
Ученому из Петербурга вручили в Казани премию и медаль имени Лобачевского
Ученому из Петербурга вручили в Казани премию и медаль имени Лобачевского

© Фото : Public domainМедаль к премии Лобачевского
© Фото : Public domain
Медаль к премии Лобачевского. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Главный научный сотрудник лаборатории геометрии Санкт-Петербургского отделения Математического института имени В.А.Стеклова Российской академии наук Сергей Иванов стал лауреатом премии и медали имени Н.И.Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики, сообщает пресс-служба правительства Татарстана.
Торжественная церемония вручения премии и медали имени Н.И.Лобачевского состоялась в Казанском федеральном университете (КФУ). Медаль и премия имени Н.И. Лобачевского являются правопреемниками премии имени Н.И. Лобачевского, присуждавшейся Казанским университетом в 1897-1937 годах, и медали имени Н.И. Лобачевского, учрежденной постановлением кабинета министров СССР в ознаменование 200-летия со дня рождения великого математика и присуждавшейся Казанским государственным университетом в 1992-2002 годах. Медаль присуждается раз в два года и сопровождается денежной премией в размере 75 тысяч долларов.
"Татарстан традиционно является одним из ведущих центров в области науки, неевклидовой геометрии, информационных технологий. Это невозможно без опоры на фундаментальное образование. Имя Николая Ивановича Лобачевского неразрывно связано с Казанью и его открытиями в области неевклидовой геометрии, которые оказали определяющее влияние на развитие мировой математики", - сказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, вручая медаль и премию.
Песошин подчеркнул, что Сергей Иванов является продолжателем известной петербургской математической школы, которая исторически развивала идеи Лобачевского и укрепляла авторитет российской науки.
Ректор КФУ Ленар Сафин отметил, что подобные мероприятия - продолжение великой академической традиции.
"Здесь, в стенах Казанского университета Николай Иванович Лобачевский посвятил свою жизнь служению науке и образованию, он работал здесь ректором и создал свою революционную геометрию - геометрию Лобачевского. Двухсотлетие этого выдающегося события мы отметим в следующем году", - сказал он.
По информации оргкомитета, в этом году от претендентов на медаль и премию имени Н.И. Лобачевского поступило большое число заявок. В результате к участию были допущены девять номинантов из Казани, Санкт-Петербурга, Донецка, Казахстана, Узбекистана, Индии.
С 2017 года награды были удостоены американский математик, специалист в области дифференциальной геометрии Ричард Мелвин Шен, канадский математик Даниэль Вайс, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Иджад Сабитов, профессор, академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН Юрий Ершов.
 
