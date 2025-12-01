Ханука 2025: традиции и история праздника

МОСКВА — РИА Новости. Ханука – иудейский праздник света – отмечается в память о чуде, которое произошло в Иерусалиме. Это одно из важнейших событий в истории еврейского народа. История и традиции торжества, какого числа отметят Хануку в России в 2025 году – в материале РИА Новости.

Иудейский праздник Ханука

Название праздника Ханука происходит от слова "хануккат", что в переводе означает "освящение".

Из года в год его отмечают с 25 числа месяца кислев по еврейскому календарю в течение восьми дней – до 2 или 3 тевета. Ханука – "праздник свечей" – считается одним из самых веселых еврейских торжеств.

В 2025 году начало празднования Хануки приходятся на 14 декабря. А окончание – на 22 декабря.

К слову, каждый год даты праздника меняются. Например, в 2023 году Ханука выпадала на 7 — 15 декабря. Связано это с особенностями лунно-солнечного календаря, которым пользуются евреи.

Еще одна особенность – для евреев день начинается с наступлением темноты, продолжается всю ночь и следующий день до ночи.

История праздника

История установления праздника Хануки связана с событиями II века до нашей эры – еврейским восстанием под предводительством Иуды Маккавея и освобождением Израиля от власти Селевкидов.

После смерти Александра Македонского Иудея перешла под контроль династии Селевкидов – потомков одного из диадохов Македонского Селевка.

Один из ее представителей Антиох Епифан проводил жесткую политику ущемления прав евреев. При нем, в частности, было запрещено изучать Тору и отправлять религиозный культ. Но главное – Иерусалимский храм был осквернен и превращен в святилище бога Зевса.

В результате еврейский народ поднял восстание, которое продолжалось три года. Под предводительством прославленного военачальника Иуды Маккавея они смогли одержать победу. Антиох был свергнут.

После изгнания захватчиков из Иудеи евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный Иерусалимский Храм. В день его освящения необходимо было зажечь главный храмовый светильник – менору. Огонь в ней следовало поддерживать постоянно.

Однако неоскверненного масла было очень мало – всего один кувшин. На изготовление и освящение нового требовалось минимум восемь дней. Тогда Всевышний совершил чудо: имевшееся в распоряжении на тот момент "чистое" масло горело весь этот срок – пока готовилось новое.

Тогда еврейские мудрецы решили, что восемь дней – с 25 числа месяца кислев – станут днями радости и прославления Всевышнего. Кроме того, они постановили: каждый вечер зажигать светильники у входа в дом – чтобы таким образом открыто свидетельствовать о произошедшем чуде.

Праздник назвали "Ханукой". Это слово можно прочитать как Хану-ка, что на иврите означает "отдохнули двадцать пятого".

Традиции

Именно поэтому одна из главных традиций на Хануку – зажжение "ханукии" (ханукального подсвечника с восемью светильниками). Его, как правило, наполняют очищенным оливковым маслом. Если же такого нет, можно зажечь свечи или использовать другое масло. Главное – чтобы оно не коптило и горело ярким, чистым пламенем.

В первый день праздника зажигают крайний правый светильник. Во второй – к нему добавляют еще один слева и начинают зажигать с него. То есть зажигают слева направо. И так каждый день. В восьмой вечер зажигают восемь светильников.

Все светильники должны располагаться на одной линии и иметь одинаковую высоту. Между ними должно быть достаточное расстояние – чтобы каждый горел по отдельности, а их пламя не сливалось и жар одной свечи не оплавлял соседнюю.

Ханукальный светильник всегда зажигают в доме, где живут постоянно, и в той комнате, где обычно едят. Устанавливают ханукию на видном месте на высоте не ниже 24 сантиметров и не выше 80 сантиметров от пола.

В качестве шамаша – девятого светильника, от которого зажигают остальные восемь, – принято использовать свечу из воска.

Начинают зажигать ханукальный светильник после захода солнца между полуденной молитвой "Минха" и вечерней молитвой "Маарив".

Если же по той или иной причине сделать этого не удалось, светильники можно зажечь и произнести благословения, пока не спят члены семьи. Но после того, как все уже легли, светильник зажигают, не произнося благословений. Ханукальные огни должны гореть как минимум полчаса после появления на небе звезд.

В первую ночь произносят три благословения. В следующие семь вечеров – лишь первые два. Заповедь зажигать ханукальные огни следует тщательно исполнять. Она обязательна для всех: даже нищий должен занять деньги или продать свою одежду, чтобы купить масло или, по крайней мере, свечи.

С древних времен существует обычай зажигать огни особым способом. В Талмуде он называется "меадрин мин амеадрин" ("лучшим из лучших") – когда каждый член семьи зажигает свой светильник, в первый вечер – один, во второй – два, и так далее.

Все мужчины, независимо от возраста, должны зажигать ханукальные огни. Мальчики начинают делать это незадолго до совершеннолетия. Но в последнее время к традиции приучают даже самых маленьких.

Огни ханукальных светильников зажигают с одной целью – исполнить заповедь. Поэтому запрещено использовать их для бытовых нужд – чтения или работы.

В синагогах также зажигают ханукии. Их принято ставить у южной стены. В последние десятилетия существует традиция устанавливать большие ханукии на городских площадях, в том числе и в России

Что можно и нельзя делать в этот праздник

Во время зажигания ханукальных огней запрещено есть и заниматься чем бы то ни было. Как сказано в “Книге нашего наследия” рава Элияху Ки-Това: "Традиция донесла до нас, что не следует работать в то время, когда горят ханукальные светильники, то есть, в то время, когда исполняется заповедь. Намек на это содержится в самом слове Ханука — “Ханука” (“отдохнули 25-го [Кислева]”)".

Поститься в дни Хануки запрещено, а вот накануне и на следующий день – разрешается. Однако женщины, по обычаю, все время, пока горят светильники, работать не должны.

Не принято, чтобы ханукальные светильники зажигали женщины. Они лишь присутствуют при зажигании и отвечают "амен" на благословения, произносимые главой семейства. Даже незамужняя женщина сама не зажигает светильник. По ее просьбе это может сделать какой-либо мужчина, даже если он уже исполнил эту обязанность.

Во время Хануки не оплакивают мертвых и не постятся. Дозволено поститься накануне и на следующий день после. Работать не воспрещается.

В дни Хануки принято есть блюда с оливковым маслом – это дань памяти истории с кувшином оливкового масла, благодаря которому произошло чудо.

Обычаи

В ночь на четвертый или пятый день Хануки родители дают детям "ханукальные деньги". Те могут использовать их по своему усмотрению.

Отвечая на вопрос о происхождении этого обычая, рав Зеев Гершензон проводит несколько версий, вот одна из них: о происхождении этого обычая, рав Зеев Гершензон проводит несколько версий, вот одна из них:

“Рабби Йосеф-Шломо Каанеман объясняет обычай раздавать детям деньги в Хануку следующим образом. Греки запрещали нам изучать Тору. А когда евреи их победили — стали давать детям немного денег на карманные расходы, чтобы побудить их вернуться к изучению. Ведь таков путь сделать изучение Торы более приятным для них: сначала заинтересовать учёбой с помощью какого-то "бонуса". А затем — ребенок поймёт ценность и смысл изучения и будет делать это ради самой Торы. В память об этом мы даём детям дмэй Ханука — чтобы поощрить их учиться”.

Правда часть этих денег следует отдать на цдаку. Значение слова "цдака" в переводе с иврита означает не "благотворительность", а "справедливость". Тем самым подчеркивается, что подаяние не является чем-то особенным, а лишь способом восстановления справедливости.

Среди других обычаев Хануки – игры в орехи, ханукальный четырехгранный волчок ("свивон", "дрейдел") и другие. А вот азартных игр (карты и тому подобное) в праздничные дни следует избегать.

Главный обычай Хануки – Хинух (однокоренное со словом "Ханука") – воспитание. Причем имеется в виду воспитание как детей, так и всего народа. Делается это с той целью, чтобы евреи не забывали о милости, оказанной Всевышним, прославляли его и исполняли его заповеди.

Праздничные блюда

На Хануку принято готовить традиционную еду: латкес – картофельные оладьи и суфганиет – пончики. Существует особый способ их приготовления – на растительном масле. Это напоминает о ханукальном чуде. Кроме того, на Хануку едят молочные блюда, особенно – приготовленные из сыра.