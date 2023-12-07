https://ria.ru/20231207/khanuka-1914297137.html

Главы еврейских общин России поздравили иудеев с Ханукой

Главы еврейских общин России поздравили иудеев с Ханукой - РИА Новости, 07.12.2023

Главы еврейских общин России поздравили иудеев с Ханукой

Главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) Адольф Шаевич в праздник Ханука пожелал иудеям как... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:12

2023-12-07T11:12

2023-12-07T11:33

религия

россия

израиль

ссср

адольф шаевич

герман захарьяев

ханука

религия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) Адольф Шаевич в праздник Ханука пожелал иудеям как можно больше светлых дней в жизни и благополучия во всем мире."Поскольку Ханука - это праздник света , все желают друг другу, чтобы было как можно больше светлых дней в жизни, а так же благополучия во всем мире . Ханука - это благодарение Всевышнему за то, что он совершил такое чудо в Храме, После победы иудейского военачальника Иуды Маккавея над войсками сирийского царя Антиоха Эпифана (164 г до н. э.) для освящения оскверненного врагами Храма нужно было зажечь менору. В ней горело масло, которое специально готовилось с большими трудностями. Из каждой оливки выжимали только одну первую каплю, для того чтобы заправить менору. В Храме нашелся только один кувшин масла с печатью первосвященника. Этого масла должно было хватить на сутки, но его хватило на 8 дней. Наши мудрецы установили праздник в память об этом чуде, который мы празднуем 8 дней с зажиганием ханукии (ханукальной меноры) для 8 свечей", - рассказал Шаевич.Президент Международного благотворительного фонда горских евреев "СТМЭГИ" Герман Захарьяев отметил, что Хануку, в отличие от других иудейских праздников, принято отмечать максимально публично. По его мнению, популярность праздника связана с его календарной близостью к Рождеству." Еврейский закон требует ставить огни ханукии около окна, чтобы прохожий мог видеть их с улицы. Это выполнение требования раввинов об "обнародовании чуда". (...) Правило праздновать Хануку публично было активно принято направлением иудаизма Хабад в России и странах бывшего СССР. Вошло в обычай устанавливать ханукию на центральных площадях городов. В Москве, например, по этому случаю устраивают торжественную церемонию с участием городских властей", - рассказал РИА Новости Захарьяев.По его словам, в память о чуде с кувшином в еврейских общинах по всему миру принято в дни Хануки готовить блюда с большим содержанием растительного масла, как правило, жаренные во фритюре. Например, европейские евреи (ашкенази) традиционно готовят на Хануку картофельные блины (типа белорусских драников), которые называются "латкес"."Евреи Северной Африки жарили во фритюре пончики с начинкой красного цвета, символизирующие горящий сосуд с маслом. Эта традиция распространилась в Израиле, а оттуда по всему еврейскому миру. Ханукальные пончики (суфганийот на иврите), наряду с ханукией, стали самым известным атрибутом праздника. В современном Израиле пекарни соревнуются, стремясь произвести суфганийот на самый изощренный вкус", - отметил президент фонда "СТМЭГИ".В праздник принято делать добрые дела и помогать нуждающимся. Детям дарят "хануке гелт" - мелкие деньги на игрушки и сладости. Дети, согласно старинной традиции, на Хануку играют в дрейдл — четырехгранный волчок, на стороны которого нанесены четыре буквы, составляющие фразу "Нес гадоль хая шам" ("Чудо великое свершилось там"). Каждый из игроков ставит на определенную грань ставку, выигрывает тот, на чью грань волчок упадет. Сам волчок, согласно преданию, появился еще до нашей эры. Хотя, по другой версии, игру в дрейдл намного позже придумали родители для своих детей, чтобы те, увлеченные игрой, не уснули до вечернего зажжения ханукальных свечей.

https://ria.ru/20230915/ravvin-1896606325.html

https://ria.ru/20230915/prazdnik-1896096144.html

https://ria.ru/20231207/khanuka-1913827731.html

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Никита Бизин

россия, израиль, ссср, адольф шаевич, герман захарьяев, ханука, религия