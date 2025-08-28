Успение Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции праздника

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Успение Пресвятой Богородицы – один из важнейших праздников православного календаря. В этот день верующие вспоминают кончину пречистой Девы Марии. Какого числа его отмечают в России в 2025 году, каковы его суть и история, почему окончанию земной жизни Божией Матери придают такое большое значение — в материале РИА Новости.
Успение Пресвятой Богородицы
В Русской церкви этот праздник один из самых значимых. Кроме того, он просто относится к горячо любимым в народе. Успение еще называют "богородичной Пасхой". Его почитали, ибо весть радости о продолжении земной жизни оставила надежду всем христианам.
Связано это с одним необычным обрядом: как и в Страстную пятницу перед Пасхой, на Успение выносят Плащаницу — большую икону Спасителя или Богородицы, лежащих во гробе. И перед Светлым Христовым Воскресением, и перед праздником в честь успения Богоматери имеет место особый чин погребения, в конце которого верующие обходят с плащаницей с изображением пресвятой владычицы вокруг храма.
Как правило, погребальное богослужение совершают на второй или третий день после самого дня Успения.
Какого числа
Православные церкви, в том числе Русская, и все православные христиане отмечают Успение Пресвятой богородицы — церковный праздник, который приходится на 28 августа. А католики — на две недели раньше — 15 августа. Кстати, в отличие от Пасхи Христовой, дата "богородичной Пасхи" из года в год не меняется.
28 августа
празднуется Успение Богородицы, или “богородичная Пасха”
История
Слово "успение" переводится со старославянского как "сон" или "мирная кончина". Поэтому название праздника говорит само за себя: согласно канону христианской веры, Матерь Божья не умерла, а значит уснула в земной жизни и пробудилась для вечной жизни.
Чин погребения Богоматери
История Успения гласит следующее: к моменту своей кончины Богоматерь жила в Иерусалиме и часто молилась на Голгофе, где был распят Иисус Христос. После Вознесения Христа Господня Пресвятая Дева оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова. Она пребывала в молитве и в день Пятидесятницы и получила дар Святого Духа. Ей явился архангел Гавриил и возвестил: "Сын Твой и Бог Наш приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время".
В подтверждение своих слов он вручил Деве Марии ветвь райского дерева. Ее архангел повелел нести перед гробом.
Перед кончиной Пречистой Девы в Иерусалим чудесным образом "восхитили ангелы и на облаках перенесли" апостолов из тех мест, где они проповедовали. Апостол Павел присутствовал при Успении Богоматери, прибыв в Иерусалим в числе других апостолов. В момент смерти "заблистал несказанный свет": сам Христос пришел, чтобы забрать душу Матери в Царствие Небесное. После чего траурная процессия направилась в Гефсиманский сад, где покоились родители Марии — праведные Иоаким и Анна и супруг — Иосиф Обручник.
Шествие сопровождало множество людей и апостолы. Однако иерусалимские первосвященники собрались и увидели, какие почести воздают усопшей, повелели стражникам разогнать народ, считая, что тело надо сжечь. В этот момент произошло чудо: с неба опустилось облако и стеною огородило христиан. Стражники слышали шаги и молитвы, но никого не видели. Многие недоброжелатели, согласно преданию, даже ослепли.
Спустя три дня в Иерусалим прибыл апостол Фома. Другие ученики рассказали ему об увиденном. "Неверующий" опечалился, что не смог присутствовать здесь при кончине. Он сказал отвалить камень от гробницы в Гефсимании — чтобы лично попрощаться с Божьей Матерью. Когда открыли гробницу, то апостол с удивлением обнаружил, что внутри пусто. Господь воскресил и взял ее тело с земли на небо — переход в царствие небесное — Вознесение.
Блаженнейший митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл после Божественной литургии в праздник Успения Пресвятой Богородицы
Более четырех веков подряд христиане передавали из уст в уста предание об Успении. Лишь в пятом столетии событие вошло в церковный календарь. Довольно поздно. Связано это с тем, что верующие постоянно спорили о значимости Матери Христа в священной истории.
Точку в дискуссии поставили на третьем (431 год) и четвертом (451 год) Вселенских соборах. Тогда богословы окончательно сформулировали догмат о Богородице: она ни много ни мало — матерь самого Господа. Ее "заслуга" — рождение Христа для Его земного пути. Начался и остается таковым по сей день период "славы". Начал развиваться культ матери Иисуса Христа, разные авторы под именами святых отцов прошлого описывают Успение. Одно из наиболее известных произведений — Сказание Иоанна Богослова.
Праздник Успения был установлен как всеобщий в конце VI века и довольно быстро прижился. Но называли его в разных регионах по-разному: в Византии — "Днем памяти Богородицы", в Египте — "Смертью и воскресением Богоматери", в Европе — "Взятием на небо Марии", а в Армении — Хахохорнек ("День освящения винограда").
Традиции
Перед праздником православные постятся две недели. К слову, Успенский пост, который длится с 14 по 27 августа, по своей строгости сопоставим с Великим.
В некоторых местностях Успение считалось траурным днем: старухи в этот день одевались во все черное. Накануне праздника начинается всенощное бдение, во время которого из алтаря выносят плащаницу с образом Матери Христовой.
С ней совершается крестный ход вокруг церкви. Заканчивается служба освящением хлеба из зерна нового урожая. Также принято приносить мед, орехи, фрукты, колосья, чтобы оградить сжатый хлеб от пожаров и других несчастий.
Богослужение
Накануне Успения Богородицы в храмах совершается всенощное бдение. В сам праздничный день проводят литургии. Священнослужители облачаются в голубые одежды — символические цвета Пречистой Девы. Совершается особое торжественное богослужение. Прихожане зажигают свечи с молитвой о здоровье родных, особенно детей.
Празднику посвящено несколько церковных песнопений — тропарь, кондак и молитва "Пресвятой Богородице в день Успения Ее": "Радуйся, упование и спасение наше, Тя бо христианский род непрестанно ублажает".
В тропаре говорится: "В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша".
Проповеди
Священнослужители подчеркивают: праздник так значим потому, что Богородица стала первой воскресшей из смертных. А потому ее случай — уникальный.
Ведь согласно христианскому вероучению, все люди воскреснут только перед вторым пришествием Спасителя. И каждого ожидает суд, который решит, кто отправится в рай, а кто — в ад. А Дева Мария восстала из мертвых почти сразу же после кончины.
Божественная литургия в праздник Успения Пресвятой Богородицы
Но на этом парадоксы не заканчиваются. Божья Матерь, гласит предание, оказавшись на небе, не перестала помогать живущим на земле. Христиане верят, что только она поможет в любых бедах — потому что "стоит к Господу ближе всех", возносят ей горячие молитвы.
Она — заступница и печальница перед Богом за всех людей, подчеркивают священники. И в этом качестве Дева Мария близка каждому, как его родная мать.
Именно поэтому верующие испокон веков любили Успение. Возможно, отношения даже больше, чем на Пасху и Великую Субботу. Об этом косвенно свидетельствует количество храмов, посвященных двум датам. В России более распространены церкви именно в честь богородичного праздника.
Иконы
На иконах Успения Богородицы изображают Деву Марию, лежащую на смертном одре. В изголовье и у ее ног стоят апостолы и другие святые. В центре чуть сзади над одром — сошедший с небес Христос. Он принимает на руки пречистую душу Своей Матери.
Душа изображается в виде новорожденного младенца, завернутого в белые простыни в окружении апостолов. Это символизирует то, что смерть каждого человека в православии воспринимается как рождение для вечной жизни.
Картины
На западе сюжет Успения после земной жизни стал одним из самых популярных в живописи. Ему посвящены работы таких мастеров как Джотто, Караваджо, Пуссен, Рафаэль, Рубенс, Тициан.
Храмы
Посвящено празднику и множество храмов. Например, Успенский собор Московского Кремля долгое время носил статус главного для всей Русской православной церкви. Успение Божией Матери является престольным праздником Троице-Сергиевой Лавры.
Наиболее древние, из сохранившихся в России храмов, находятся в северо-западных областях: новгородская церковь Успения на Торгу и псковская Успения Богородицы с Пароменья.
Также знаменит смоленский Свято-Успенский кафедральный собор, в котором хранится православная святыня – икона Божией Матери Одигитрии.
Народные традиции и поверья
На Руси с давних пор считалось, что с Успения лето окончательно сменяла осень. Что это означает для жизни? В день праздника совершали провожали теплую и встречали дождливую пору. Обряд назывался первые осенины.
Считалось, что в этот день нельзя делать шумные застолья, должно быть тихо и спокойно, это привлечет счастье в жизнь всех верующих от Матери Жизни ее заступничеством.
Это день, когда нельзя носить грязную, рваную одежду, она должна быть чистая. Нельзя "трогать" землю, то есть запрещен труд на ней, а также нельзя топтать росу (это Ее слезы), нужно совершать добрые дела, достойные чистоты Богоматери, думать о духовном. Дать душе возможность принять полное горе окончания земного пути и радость воскрешения.
Говорили, что "с Успенья солнце засыпается", то есть поздно всходит. Именно поэтому на праздник выходили в поле и с песнями провожали закат. Так как Успение считалось последним летним днем, то заканчивалось торжество "вздуванием огня". Вечером в избах в первый раз женщины зажигали лучину, лампу или свечу и садились ужинать при свете.
Также с "Успеньева дня" утром дома семья начинает заготовку различных припасов для жизни на зиму.
Успение Богородицы считалось началом так называемого бабьего лета. Тепло обычно держится первые десять дней сентября. В течение этого времени можно было понять, какой будет дальнейшая погода.
По народным приметам, если в неделю после праздника Успения начинались легкие заморозки, то осень будет долгой, а зимние холода наступят довольно поздно. Иногда по погоде можно было предположить, какой она будет весь сентябрь.