"Не может быть будущего". Мерц высказался о евреях в Германии
Мерц: у Германии не может быть хорошего будущего без евреев
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Светлое будущее Германии невозможно без евреев, заявил федеральный канцлер Фридрих Мерц, выступая по случаю 75-летия Центрального совета евреев, его слова передает Tagesschau.
"Федеративная республика была бы навсегда вырвана с корнем без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране... Я хотел бы сказать сегодня евреям в Германии: без вас не может быть хорошего будущего для Федеративной Республики", — сказал канцлер.
Вместе с тем он в очередной раз выразил сожаление из-за антисемитизма, который, по его словам, стал в стране "громче, более открытым, возмутительным и жестоким" после обострения конфликта на Ближнем Востоке осенью 2023 года.
"Мы все призваны проявить гражданское мужество, когда мы являемся свидетелями антисемитизма, расизма, дискриминации", — отметил Мерц.
При этом он подчеркнул, что Германия стоит на страже безопасности Израиля. По его словам, критика действий правительства этого государства допустима, но ее нельзя использовать в качестве предлога для антисемитизма.
Согласно опубликованному в июне ежегодному докладу Федеральной ассоциации отделов регистрации и обзора информации по антисемитизму, количество антисемитских инцидентов в ФРГ выросло на почти 77 процентов до 8627 случаев за прошлый год. В пересчете на день в 2024 году происходило почти 24 таких случаев в сутки по сравнению с 13-ю годом ранее.
