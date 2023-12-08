https://ria.ru/20231208/ravvin-1914552147.html

Главный раввин России зажег в Москве первую ханукальную свечу

Главный раввин России зажег в Москве первую ханукальную свечу - РИА Новости, 08.12.2023

Главный раввин России зажег в Москве первую ханукальную свечу

Главный раввин России Берл Лазар зажег в четверг Ханукию – праздничный восьмисвечник – на площади Революции в Москве, открыв празднование Хануки. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:41

2023-12-08T11:41

2023-12-08T12:28

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МОСКВА, 8 дек – РИА новости. Главный раввин России Берл Лазар зажег в четверг Ханукию – праздничный восьмисвечник – на площади Революции в Москве, открыв празднование Хануки.Праздник Хануки иудеи отмечают восемь дней, в этом году он продлится с вечера 7 декабря до вечера 15 декабря. Ханука посвящена чуду, которое произошло при освящении второго Иерусалимского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, осквернили враги. Евреи нашли только один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить всего на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры – именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла."Как написано в Талмуде ханукальные свечи нужно зажигать так, чтобы это было видно на улице, чтобы все народы мира увидели этот свет и извлекали урок Хануки в своей жизни. Даже если атеист идет мимо свечи Хануки, несмотря на то, что он верит, что все идет по закону природы – у него есть возможность не только верить в чудеса, но видеть эти чудеса. И это наша задача: чтобы каждый человек верил, что если он обращается к Богу, Бог точно поможет, а от нас зависит этот максимум: сколько мы сможем дальше. Мы можем полагаться на Бога: это делали наши предки, тогда зажигали меноры. Они знали: они могут зажигать семисвечник, даже если думают, что масла мало. Они были уверены, что масла хватит на 8 дней, и это важно для каждого из нас: знать, что Бог ожидает от нас", – сказал Лазар перед тем, как зажечь первую свечу.Раввины поблагодарили власти за возможность зажигать Ханукии в Москве и России."В этом году были вопросы: а надо ли зажигать ханукальные свечи на площади, когда такие тяжёлые времена в Израиле, в еврейских диаспорах, во всем мире?.. Если вы обратили внимание, у ханукальных свечей есть очень необычное, в отличие от любых других свечей: ханукальные свечи зажигают именно когда темно, именно когда не хватает света. Поэтому, когда в этом году мы вместе с евреями в разных городах России и всего мира зажигаем ханукальные свечи, мы таким образом выражаем тысячелетнюю веру и надежду, и уверенность в том, что все равно свет победит, все равно всем будет светло", – сказал на церемонии глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.В своем обращении по случаю праздника (имеется в распоряжении РИА Новости) главный раввин России Берл Лазар призвал в этом году просить всех друзей и близких зажигать ханукию."В этом году мы празднуем Хануку в особых обстоятельствах. Прошло ровно 60 дней с трагедии 7 октября в Израиле. Чувства, которые нас тогда охватили, живы в нас. В чем-то они очень похожи на те чувства, которые испытывали наши предки, когда вернулись в Иерусалим и увидели оскверненный храм, увидели преступления язычников. И, если мы в дни Хануки каждый год зажигаем дома менору-восьмисвечник, - знак благодарности Богу за Его чудеса ради нашего народа, - то в этом году, я думаю, будет правильно, если мы сделаем больше. Будем сами зажигать, и детям нашим зажигать дадим, и всех наших друзей и близких попросим, чтобы тоже зажигали. Пусть в каждом доме горит менора, освещая и комнату, и квартиру, и улицу!" - написал он.В свою очередь, президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода в свей поздравительной речи отметил: самое большое чудо "всегда дается в заслугу": "Всевышний меняет обстоятельства для человека самым невероятным образом, чтобы помочь ему". Он также подчеркнул, что, выражая благодарность, нужно рассказывать детям об истории праздника и народа, обучать их заповедям, тем самым обеспечивая сохранение традиции.Традиция зажжения первой ханукальной свечи на площадях Москвы зародилась в 1990-е годы, на это событие приглашаются все желающие. В память о ханукальном чуде в домах и на площадях городов зажигают восьмисвечные ханукии, прибавляя по одной свече в день. Таким образом, на восьмой вечер праздника горят все восемь свечей.

https://ria.ru/20231207/khanuka-1914297137.html

https://ria.ru/20231207/khanuka-1913827731.html

https://ria.ru/20230915/prazdnik-1896096144.html

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Никита Бизин

москва, россия, сирия, берл лазар, борух горин, федерация еврейских общин россии, ханука, религия