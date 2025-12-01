https://ria.ru/20251201/futbol-2059041800.html
Экс-футболист "Спартака" возглавил "Ротор"
Экс-футболист "Спартака" возглавил "Ротор" - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Экс-футболист "Спартака" возглавил "Ротор"
Дмитрий Парфенов назначен на пост главного тренера волгоградского "Ротора", сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
