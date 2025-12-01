Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
21:18 01.12.2025 (обновлено: 00:07 02.12.2025)
Экс-футболист "Спартака" возглавил "Ротор"
Дмитрий Парфенов назначен на пост главного тренера волгоградского "Ротора", сообщается на сайте футбольного клуба.
Дмитрий Парфенов
© РИА Новости / Григорий Соколов
Перейти в медиабанк
Дмитрий Парфенов. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Дмитрий Парфенов назначен на пост главного тренера волгоградского "Ротора", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 51-летним специалистом рассчитано на полтора года. Бывший футболист "Спартака" сменил в должности другого экс-игрока "красно-белых" - Дениса Бояринцева, который ушел в отставку 24 ноября.
Ранее Парфенов тренировал ивановский "Текстильщик", "Тосно" из Ленинградской области, с которым выиграл Кубок России, екатеринбургский "Урал", тульский "Арсенал", московские "Родину" и "Торпедо", а также "Актобе", которому помог выиграть Кубок Казахстана. В качестве игрока он также представлял московское "Динамо", подмосковные "Химки" и "Сатурн", тульский "Арсенал", а также украинские "Черноморец", "Днепр" и "Арсенал" из Киева.
"Ротор" ушел на зимнюю паузу на седьмой строчке таблицы Первой лиги, набрав 30 очков.
Футболист Ротора во время матча - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Ротор" сыграл вничью с "Енисеем" в первом матче после отставки Бояринцева
30 ноября, 13:44
 
ФутболСпортДмитрий ПарфеновДенис БояринцевРоторСпартак МоскваПервая ЛигаКубок России по футболу
 
Заголовок открываемого материала