"Манчестер Сити" обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии
Футбол
 
20:11 29.11.2025
"Манчестер Сити" обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Лидс" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Спорт, Йошко Гвардиол, Английская премьер-лига (АПЛ), Манчестер Сити, Лидс Юнайтед, Футбол
"Манчестер Сити" обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии

Дубль Фодена помог "Манчестер Сити" обыграть "Лидс" в матче АПЛ

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Манчестер Сити" обыграл "Лидс" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 3:2. У манкунианцев дубль оформил Фил Фоден (1, 90+1), еще один мяч на счету Йошко Гвардиола (25). В составе гостей отличились Доминик Калверт-Льюин (49) и Лукас Нмеча (69), который добил мяч после того, как не смог реализовать пенальти.
Английская премьер-лига (АПЛ)
29 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
Манчестер Сити
3 : 2
Лидс
01‎’‎ • Фил Фоден
(Матеус Луис)
25‎’‎ • Йошко Гвардиол
(Nico O'Reilly)
90‎’‎ • Фил Фоден
(Райан Шерки)
49‎’‎ • Доминик Кэлверт-Льюин
68‎’‎ • Лукас Нмеча
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Манчестер Сити" набрал 25 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. У лидирующего "Арсенала" 29 очков и матч в запасе. Потерпевший четвертое поражение подряд "Лидс" (11 очков) идет на предпоследней, 19-й позиции.
Результаты других матчей:
"Брентфорд" - "Бернли" - 3:1;
"Сандерленд" - "Борнмут" - 3:2.
ФутболСпортЙошко ГвардиолАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Манчестер СитиЛидс Юнайтед
 
