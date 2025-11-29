"Манчестер Сити" обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Манчестер Сити" обыграл "Лидс" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 3:2. У манкунианцев дубль оформил Фил Фоден (1, 90+1), еще один мяч на счету Йошко Гвардиола (25). В составе гостей отличились Доминик Калверт-Льюин (49) и Лукас Нмеча (69), который добил мяч после того, как не смог реализовать пенальти.
29 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
01’ • Фил Фоден
(Матеус Луис)
25’ • Йошко Гвардиол
(Nico O'Reilly)
90’ • Фил Фоден
49’ • Доминик Кэлверт-Льюин
68’ • Лукас Нмеча
"Манчестер Сити" набрал 25 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. У лидирующего "Арсенала" 29 очков и матч в запасе. Потерпевший четвертое поражение подряд "Лидс" (11 очков) идет на предпоследней, 19-й позиции.
Результаты других матчей:
"Брентфорд" - "Бернли" - 3:1;
"Сандерленд" - "Борнмут" - 3:2.
