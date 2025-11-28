Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки калининградского "Локомотива" обыграли "Корабелку" - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
22:34 28.11.2025 (обновлено: 00:31 29.11.2025)
https://ria.ru/20251128/voleybol-2058526390.html
Волейболистки калининградского "Локомотива" обыграли "Корабелку"
Волейболистки калининградского "Локомотива" обыграли "Корабелку" - РИА Новости Спорт, 29.11.2025
Волейболистки калининградского "Локомотива" обыграли "Корабелку"
Калининградский "Локомотив" обыграл санкт-петербургскую "Корабелку" в матче 11-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 29.11.2025
2025-11-28T22:34:00+03:00
2025-11-29T00:31:00+03:00
волейбол
спорт
локомотив (калининград)
корабелка
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011257360_0:0:744:420_1920x0_80_0_0_dc02c8d2df2c2eec904cc5e2d397235e.jpg
/20251127/voleybol-2058202219.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011257360_0:0:668:501_1920x0_80_0_0_b1c308b68385aac079a5716f2412bc92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, локомотив (калининград), корабелка, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Локомотив (Калининград), Корабелка, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболистки калининградского "Локомотива" обыграли "Корабелку"

Волейболистки калининградского "Локомотива" обыграли "Корабелку" в Суперлиге

© Официальный сайт ВК "Локомотив"Волейболистки "Локомотива"
Волейболистки Локомотива - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Официальный сайт ВК "Локомотив"
Волейболистки "Локомотива". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Калининградский "Локомотив" обыграл санкт-петербургскую "Корабелку" в матче 11-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3-2 (29:27, 19:25, 25:19, 24:26, 15:12) в пользу гостей.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
28 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Корабелка
2 : 327:2925:1919:2526:2412:15
Локомотив Калининград
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Локомотив" одержал шестую победу при пяти поражениях и занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги. "Корабелка" с пятью победами и шестью поражениями располагается на девятой строчке.
В 12-м туре "Корабелка" примет краснодарское "Динамо" 5 декабря, "Локомотив" на следующий день дома сыграет с "Омичкой".
В другом матче челябинский "Динамо-Метар" дома переиграл "Минчанку" со счетом 3-2 (25:16, 23:25, 21:25, 25:20, 15:12).
Волейболисты Новы - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Волейболисты "Новы" обыграли "Горький" в матче чемпионата России
27 ноября, 21:38
 
ВолейболСпортЛокомотив (Калининград)КорабелкаСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Акрон
    Нижний Новгород
    0
    0
  • Хоккей
    29.11 14:30
    Металлург Мг
    Барыс
  • Футбол
    29.11 16:30
    ЦСКА
    Оренбург
  • Хоккей
    29.11 17:00
    Спартак Москва
    Лада
  • Футбол
    29.11 17:30
    Бавария
    Санкт-Паули
  • Футбол
    29.11 18:00
    Манчестер Сити
    Лидс
  • Футбол
    29.11 18:15
    Барселона
    Алавес
  • Футбол
    29.11 19:00
    Монако
    ПСЖ
  • Футбол
    29.11 19:30
    Балтика
    Спартак Москва
  • Футбол
    29.11 20:00
    Ювентус
    Кальяри
  • Футбол
    29.11 22:45
    Милан
    Лацио
  • Футбол
    29.11 23:00
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
  • Хоккей
    29.11 22:00
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
  • Хоккей
    29.11 23:00
    Колорадо
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала