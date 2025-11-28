"Нефтехимик" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ с 12 шайбами

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду обыграл "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 7:5 (1:2, 2:1, 4:2) в пользу хозяев. В составе победителей по дублю сделали Андрей Белозеров (21-я и 45-я минуты) и Григорий Селезнев (10, 60), также по шайбе забросили Артем Сериков (25), Владислав Барулин (41) и Лука Профака (42). У "Шанхая" хет-трик оформил Кевин Лабанк (20, 47, 50), а по одному разу отличились Райан Спунер (19) и Остин Вагнер (31).

Нападающий "Нефтехимика" Евгений Митякин провел 292-й матч подряд за клуб из Нижнекамска, он побил рекорд лиги по играм кряду за одну команду, который принадлежал нападающему Кириллу Семенову (291 матч в составе "Авангарда").

"Шанхайские драконы" проиграли третий матч в КХЛ подряд и идут на седьмой строчке в таблице Западной конференции с 33 очками. "Нефтехимик", набрав 35 баллов, располагается на четвертом месте на Востоке.