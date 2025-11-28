Рейтинг@Mail.ru
"Нефтехимик" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ с 12 шайбами
Хоккей
 
21:34 28.11.2025
"Нефтехимик" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ с 12 шайбами
"Нефтехимик" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ с 12 шайбами
Нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду обыграл "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 28.11.2025
хоккей
спорт
артем сериков
кевин лабанк
райан спунер
нефтехимик
шанхайские драконы
континентальная хоккейная лига (кхл)
"Нефтехимик" обыграл "Шанхайских драконов" в матче КХЛ с 12 шайбами

"Нефтехимик" дома обыграл "Шанхайских драконов" со счетом 7:5 в матче КХЛ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Матч "Динамо М" - "Нефтехимик"
Хоккей. КХЛ. Матч Динамо М - Нефтехимик - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду обыграл "Шанхайских драконов" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 7:5 (1:2, 2:1, 4:2) в пользу хозяев. В составе победителей по дублю сделали Андрей Белозеров (21-я и 45-я минуты) и Григорий Селезнев (10, 60), также по шайбе забросили Артем Сериков (25), Владислав Барулин (41) и Лука Профака (42). У "Шанхая" хет-трик оформил Кевин Лабанк (20, 47, 50), а по одному разу отличились Райан Спунер (19) и Остин Вагнер (31).
28 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Нефтехимик
7 : 5
Шанхайские Драконы
09:45 • Григорий Селезнев
(Герман Точилкин)
20:30 • Андрей Белозеров
(Никита Артамонов, Артем Сериков)
24:59 • Артем Сериков
(Евгений Митяйкин, Данил Юртайкин)
40:55 • Владислав Барулин
(Данил Юртайкин, Джозеф Душак)
41:15 • Luka Profaca
(Герман Точилкин, Григорий Селезнев)
44:21 • Андрей Белозеров
(Артем Сериков, Данил Юртайкин)
59:15 • Григорий Селезнев
(Герман Точилкин, Филипп Долганов)
18:15 • Райан Спунер
(Ник Меркли, Гэйдж Квинни)
19:13 • Кевин Лабанк
(Вят Калиник, Адам Кленденинг)
30:56 • Остин Вагнер
(Спенсер Фу)
46:52 • Кевин Лабанк
(Райан Спунер)
49:57 • Кевин Лабанк
(Ник Меркли, Гэйдж Квинни)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий "Нефтехимика" Евгений Митякин провел 292-й матч подряд за клуб из Нижнекамска, он побил рекорд лиги по играм кряду за одну команду, который принадлежал нападающему Кириллу Семенову (291 матч в составе "Авангарда").
"Шанхайские драконы" проиграли третий матч в КХЛ подряд и идут на седьмой строчке в таблице Западной конференции с 33 очками. "Нефтехимик", набрав 35 баллов, располагается на четвертом месте на Востоке.
В следующем матче "Нефтехимик" 5 декабря примет магнитогорский "Металлург", а "Шанхайские драконы" 30 ноября на выезде встретятся с казанским "Ак Барсом".
Хоккей
 
