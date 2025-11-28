Рейтинг@Mail.ru
"Бетис" продлил контракт с главным тренером
Футбол
 
28.11.2025
"Бетис" продлил контракт с главным тренером
"Бетис" продлил контракт с главным тренером - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
"Бетис" продлил контракт с главным тренером
Испанский "Бетис" продлил контракт с главным тренером команды чилийцем Мануэлем Пеллегрини на один сезон, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
"Бетис" продлил контракт с главным тренером

"Бетис" продлил контракт с главным тренером Пеллегрини до 2027 года

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутбол. Лига Европы. Тренировка ФК "Бетис"
Футбол. Лига Европы. Тренировка ФК Бетис - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Испанский "Бетис" продлил контракт с главным тренером команды чилийцем Мануэлем Пеллегрини на один сезон, сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 72-летним специалистом рассчитано до июня 2027 года.
Пеллегрини возглавил "Бетис" в 2020 году, под его руководством команда выиграла Кубок Испании в сезоне-2021/22 и дошла до финала Лиги конференций в сезоне-2024/25. Пеллегрини также возглавлял аргентинский "Ривер Плейт", испанские "Вильярреал", "Малагу", мадридский "Реал", английский "Манчестер Сити". С последним он выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) в сезоне-2013/14, а также два Кубка английской лиги (2013/14, 2015/16).
"Бетис" с 21 очком занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
