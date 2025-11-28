https://ria.ru/20251128/betis-2058377615.html
"Бетис" продлил контракт с главным тренером
Испанский "Бетис" продлил контракт с главным тренером команды чилийцем Мануэлем Пеллегрини на один сезон, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
"Бетис" продлил контракт с главным тренером Пеллегрини до 2027 года