Рябков назвал антитеррористический форум БРИКС+ надежной площадкой

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Антитеррористическая конференция БРИКС+, которая пройдет в Москве 3-4 декабря, станет площадкой для доверительного и неполитизированного обсуждения широкого круга актуальных вопросов антитеррористической повестки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы уделяем приоритетное внимание взаимодействию БРИКС в сфере борьбы с терроризмом, и 3-4 декабря в Москве предстоит масштабный форум... Конференция, мы уверены, станет надежной площадкой для доверительного и неполитизированного обсуждения широкого круга актуальных вопросов антитеррористической повестки дня", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Особое внимание, по словам заместителя министра иностранных дел, уделят различным аспектам формирования прогрессивных теоретических и методологических подходов к противодействию терроризму, повышению эффективности совместной работы по подрыву финансово-экономических основ террористической деятельности.
"Участники также обменяются оценками террористических и экстремистских угроз на региональном и глобальном уровнях, поделятся передовыми практиками в области пресечения распространения деструктивных идеологий, в том числе в интернете", - уточнил Рябков.
Замглавы МИД добавил, что центральным событием форума станет круглый стол, посвященный опыту международных организаций в выработке коллективных принципов и региональных стратегий борьбы с терроризмом, при этом участники сфокусируются на различных инициативах и проектах, направленных на совершенствование сотрудничества по нейтрализации современных вызовов и угроз.
"Мы рассматриваем предстоящую конференцию в качестве вклада России в выполнение антитеррористической стратегии БРИКС, плана действия по ее реализации, принятого в 2021 году, и позиционного документа, принятого рабочей группой БРИКС по антитеррору, который был одобрен в 2024 году, тоже в год российского председательства", - сообщил Рябков.
Заместитель министра отметил, что в мероприятии примут участие более 100 делегатов.
Рябков обратил внимание, что мероприятие придаст существенный импульс развитию многопланового диалога по профильным вопросам в формате "БРИКС и партнеры" и подчеркнет ключевую роль, которую страны-участницы играют в глобальных усилиях по поддержанию международного мира и безопасности.
Антитеррористическая конференция БРИКС+, посвященная национальным и региональным стратегиям противодействия терроризму в условиях возникающих вызовов и угроз безопасности, пройдет в Москве 3-4 декабря. Мероприятие приурочено к пятилетию антитеррористической стратегии БРИКС, которая была принята по инициативе России в ходе российского председательства в объединении в 2020 году.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году РФ, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд государств. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие страны с 1 января 2025 года официально стали государствами-партнерами объединения. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в БРИКС, сообщило о вступлении Индонезии в межгосударственное объединение в качестве полноправного участника.
