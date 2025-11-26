Рябков назвал антитеррористический форум БРИКС+ надежной площадкой

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Антитеррористическая конференция БРИКС+, которая пройдет в Москве 3-4 декабря, станет площадкой для доверительного и неполитизированного обсуждения широкого круга актуальных вопросов антитеррористической повестки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы уделяем приоритетное внимание взаимодействию БРИКС в сфере борьбы с терроризмом, и 3-4 декабря в Москве предстоит масштабный форум... Конференция, мы уверены, станет надежной площадкой для доверительного и неполитизированного обсуждения широкого круга актуальных вопросов антитеррористической повестки дня", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Особое внимание, по словам заместителя министра иностранных дел, уделят различным аспектам формирования прогрессивных теоретических и методологических подходов к противодействию терроризму, повышению эффективности совместной работы по подрыву финансово-экономических основ террористической деятельности.

"Участники также обменяются оценками террористических и экстремистских угроз на региональном и глобальном уровнях, поделятся передовыми практиками в области пресечения распространения деструктивных идеологий, в том числе в интернете", - уточнил Рябков.

Замглавы МИД добавил, что центральным событием форума станет круглый стол, посвященный опыту международных организаций в выработке коллективных принципов и региональных стратегий борьбы с терроризмом, при этом участники сфокусируются на различных инициативах и проектах, направленных на совершенствование сотрудничества по нейтрализации современных вызовов и угроз.

"Мы рассматриваем предстоящую конференцию в качестве вклада России в выполнение антитеррористической стратегии БРИКС, плана действия по ее реализации, принятого в 2021 году, и позиционного документа, принятого рабочей группой БРИКС по антитеррору, который был одобрен в 2024 году, тоже в год российского председательства", - сообщил Рябков.

Заместитель министра отметил, что в мероприятии примут участие более 100 делегатов.

Рябков обратил внимание, что мероприятие придаст существенный импульс развитию многопланового диалога по профильным вопросам в формате "БРИКС и партнеры" и подчеркнет ключевую роль, которую страны-участницы играют в глобальных усилиях по поддержанию международного мира и безопасности.

Антитеррористическая конференция БРИКС+, посвященная национальным и региональным стратегиям противодействия терроризму в условиях возникающих вызовов и угроз безопасности, пройдет в Москве 3-4 декабря. Мероприятие приурочено к пятилетию антитеррористической стратегии БРИКС, которая была принята по инициативе России в ходе российского председательства в объединении в 2020 году.