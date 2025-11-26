Рейтинг@Mail.ru
08:00 26.11.2025 (обновлено: 08:02 26.11.2025)
Эмоциональные качели Европы все больше превращаются в "колесо генотьбы"
Эмоциональные качели Европы все больше превращаются в "колесо генотьбы" - РИА Новости, 26.11.2025
Эмоциональные качели Европы все больше превращаются в "колесо генотьбы"
Европу бросает то в жар, то в холод. Невооруженным глазом заметно, как одни и те же эксперты и комментаторы раскачиваются на эмоциональных качелях, когда речь... РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-26T08:00:00+03:00
2025-11-26T08:02:00+03:00
Владимир Корнилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_153:0:1484:1331_100x100_80_0_0_940ec75135495ef0df885d0b81fb0d8c.jpg
Владимир Корнилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_153:0:1484:1331_100x100_80_0_0_940ec75135495ef0df885d0b81fb0d8c.jpg
Эмоциональные качели Европы все больше превращаются в "колесо генотьбы"

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Европу бросает то в жар, то в холод. Невооруженным глазом заметно, как одни и те же эксперты и комментаторы раскачиваются на эмоциональных качелях, когда речь заходит о "мирном плане" по Украине. Еще на днях они все кричали "Все пропало!", а состоялась встреча госсекретаря Марко Рубио с украинцами в Женеве — и с экранов полились успокаивающие заявления о "прогрессе": мол, не все еще потеряно! Европейцы так прониклись украинским вопросом, что постепенно переняли украинскую же традицию "колеса генотьбы", когда "зрада" моментально превращается в "перемогу" и наоборот.
И вот европейские газеты уже рассказывают о том, что "мирный план Трампа" сократился с 28 пунктов до 19. И даже никто особо не обращает внимание на то, что единственный источник этой информации — заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, который уже неоднократно был пойман на лжи относительно переговоров, в которых он сам принимал участие.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп назвал план по Украине неокончательным
22 ноября, 20:34
Рубио же на своей пресс-конференции просто назвал план "живым, дышащим документом", сказав, что стороны были сосредоточены лишь на вопросах, которые можно было обсуждать в двустороннем формате. Что, конечно, не означает снятия всех остальных тем с повестки дня, как пытаются представить в Киеве и Европе. И кстати, европейцы сделали вид, что не заметили небольшой ремарки Рубио, разрушившей всю эту тактику надувания щек, которую избрали в столицах ЕС. На вопрос о европейских предложениях госсекретарь коротко ответил: "Я не видел никакого контрплана". В переводе с дипломатического языка получаем крылатую, но не вполне цензурную фразу Виктории Нуланд на киевском майдане, определившую место ЕС в украинском вопросе.
Вообще, если разбирать стратегию Европы относительно мирного процесса на Украине, то довольно четко ее изложил итальянский профессор Алессандро Орсини: "Евросоюз поклялся победить Путина, используя украинцев; Путин его разгромил, и теперь ЕС вымещает злость на Трампе. Вот вкратце политические новости последних нескольких часов в трех этапах".
Итальянец в этой связи вспомнил слова боксера Майка Тайсона: "У каждого есть план, пока ему не дадут по морде". Вот Орсини и делает вывод: "Упавший боксер продолжает дергаться, разбрасывая удары в воздух, пока рефери считает его удары. Мирный план — это удар в морду; Трамп — рефери, который начал отсчет, а Европейский союз — упавший боксер. Европейские лидеры дерутся и несут чушь". Это действительно многое объясняет.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
WSJ: Рубио отвечал на звонки разгневанных европейцев из-за плана Трампа
Вчера, 12:12
Ясно, что "контрплан" Евросоюза, которого не заметил Рубио, сводится лишь к одной задаче: любой ценой сорвать мирный процесс, продолжить войну "до последнего украинца". Онлайн-издание Responsible Statecraft в этой связи отмечает: "Стремясь свести на нет единственные серьезные переговоры, которые сейчас ведутся, Европа не защищает Украину; она обрекает ее на новое кровопролитие, а себя — на стратегическую бесполезность. Сейчас альтернатива несовершенному, но реальному плану Трампа — это не более выгодная сделка, а бесконечная война, последствия которой будет нести только Европа".
Самое циничное в поведении европейцев — это то, что стремление пролить больше украинской крови они пытаются выдать за заботу об Украине. Западные СМИ нынче забиты "репортажами" из Краматорска и Славянска — городов ДНР, которые пока еще оккупированы боевиками ВСУ. Приводят мнения тамошних жителей, которые якобы не хотят оказаться в России в результате дипломатических усилий (можете представить их судьбу, если бы они посмели сказать иное!). Но опять-таки эти газеты опускают болезненную альтернативу для своих собеседников — приближение фронта непосредственно к их городам и насильственное выселение всех жителей, что всегда практикует киевский режим, а затем превращение их домов в пепел. И какой из вариантов лучше?
Не приходится сомневаться в том, что Европа будет пытаться сорвать мирный процесс не только на предварительной стадии. Судя по иррациональному поведению тамошних лидеров, мы должны готовиться к тому, что палки в колеса они будут вставлять и после того, как мирное соглашение, каким бы оно ни было, будет заключено. В конце концов, для того европейцы и носятся со своими "контрпланами", вставляя в них различные двусмысленности, подразумевающие возможность довооружить украинский режим, обеспечить его новыми деньгами и людскими ресурсами (в том числе выдавленными из ЕС обратно на родину) — и снова возобновить войну "до последнего украинца".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лавров рассказал, на чем основаны ключевые положения плана Трампа
Вчера, 13:13
 
