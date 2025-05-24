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Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 25.05.2025
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23:45 24.05.2025 (обновлено: 09:20 25.05.2025)
https://ria.ru/20250524/zaharova-2018921048.html
Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Стамбуле
Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 25.05.2025
Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Стамбуле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что замглавы МИД Украины Сергей Кислица соврал, когда заявил, что на переговорах в Стамбуле... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-24T23:45:00+03:00
2025-05-25T09:20:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
мария захарова
владимир мединский
сергей кислица
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что замглавы МИД Украины Сергей Кислица соврал, когда заявил, что на переговорах в Стамбуле украинская делегация говорила на украинском и английском языке. В своем сообщении в Telegram-канале она привела слова украинского дипломата, который заявил, что "украинская делегация на переговорах в Турции говорила по-украински и по-английски, общаясь с россиянами через переводчика". &quot;Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие&quot;, — написала Захарова в своем Telegram-канале.Состоявшиеся 16 мая переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Россия приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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в мире, россия, украина, стамбул, мария захарова, владимир мединский, сергей кислица, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Мария Захарова, Владимир Мединский, Сергей Кислица, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Стамбуле

Захарова: Кислица врет, что делегация Украины в Стамбуле говорила по-украински

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что замглавы МИД Украины Сергей Кислица соврал, когда заявил, что на переговорах в Стамбуле украинская делегация говорила на украинском и английском языке.
В своем сообщении в Telegram-канале она привела слова украинского дипломата, который заявил, что "украинская делегация на переговорах в Турции говорила по-украински и по-английски, общаясь с россиянами через переводчика".
«

"Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Состоявшиеся 16 мая переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Россия приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
МИД: делегации России и Украины в Стамбуле общались на русском языке
20 мая, 15:01
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулМария ЗахароваВладимир МединскийСергей КислицаПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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