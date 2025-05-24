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Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Стамбуле

Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 25.05.2025

Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Стамбуле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что замглавы МИД Украины Сергей Кислица соврал, когда заявил, что на переговорах в Стамбуле... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-24T23:45:00+03:00

2025-05-24T23:45:00+03:00

2025-05-25T09:20:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что замглавы МИД Украины Сергей Кислица соврал, когда заявил, что на переговорах в Стамбуле украинская делегация говорила на украинском и английском языке. В своем сообщении в Telegram-канале она привела слова украинского дипломата, который заявил, что "украинская делегация на переговорах в Турции говорила по-украински и по-английски, общаясь с россиянами через переводчика". "Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Состоявшиеся 16 мая переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Россия приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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