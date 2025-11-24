От отрицания до принятия: Европа не знает, что делать с планом Трампа

Даже сложно припомнить за последние годы какой-либо документ, который вызвал столь же бурную реакцию экспертного сообщества Запада, какая последовала за публикацией "мирного плана Трампа по Украине". Только ленивый не поделился своими мыслями (или чаще всего — эмоциями) по поводу этого черновика мирных предложений.

Обращает на себя внимание растерянность многих видавших виды политологов, которых этот план явно застал врасплох. Если до сих пор мейнстрим Запада выступал с более или менее единой позицией по большинству вопросов, связанных с российско-украинским конфликтом, то теперь можно сказать, что все стадии осознания неизбежного смешались одновременно — отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

Отрицание. Есть те эксперты, которые продолжают делать вид, что ничего не изменилось и не изменится. К примеру, французский "певец майданов" Бернар-Анри Леви пафосно пообещал своей публике, что украинцы "никогда не согласятся на план Трампа и его шантаж". Правда, он тут же получил в ответ словесную оплеуху от депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося в оппозиции Зеленскому. Тот призвал француза: "Перестаньте решать за украинцев… Перестаньте подбрасывать уголь в топку войны. Сосредоточьтесь на своих странах. Украинцы хотят жить". Как неудобно получилось!

Особенно было забавно наблюдать за немногочисленной группой экспертов, позиционирующих себя как фанатов Трампа и Украины одновременно. Одним из ярких персонажей этой когорты является Меган Моббс, дочь спецпредставителя президента США Кита Келлога, которая долго промышляла волонтерской деятельностью на Украине. Она вдруг ухватилась за нелепые слухи, запущенные сначала газетой The Guardian, а потом подхваченные некими американскими сплетниками, о том, что мирный план писала не команда Трампа, а российская сторона. Моббс назвала появление этого плана "российской операцией дезинформации" и даже потребовала составить черный список всех тех американцев, которые успели поддержать его.

Но только она пошла спать, как в эфире Fox News появился ее папа и публично заявил: "Это хороший план", полностью подтвердив его аутентичность. А затем лично вмешался и госсекретарь США Марко Рубио, который подтвердил: "Мирное предложение разработано Соединенными Штатами. <…> Он основано на информации, полученной от российской стороны, а также на информации, полученной ранее и в настоящее время от Украины". В общем, еще более неудобно получилось.

Гнев. Ну уж брани, ругани и оскорблений в адрес Трампа, якобы "предавшего Украину", в СМИ и тем более в соцсетях предостаточно. Ветеран The New York Times Томас Фридман называет это однозначно "предательством" и считает, что президент США заслужил "премию Невилла Чемберлена", проводя аналогии с Мюнхенским сговором 1938 года.

Некоторые европейские эксперты требуют просто вычеркнуть Америку из числа переговорщиков по Украине и продолжать войну "до последнего украинца". Польский журналист Томаш Лис призывает тянуть время до промежуточных выборов 2026-го. "Украинцам надо любой ценой продержаться хотя бы год", — авторитетно заявляет он. Правда, не поясняет, что будет потом и сколько украинцев за этот год должно погибнуть.

Шведский экономист Андерс Ослунд, давно уже подрабатывающий на Украине, тоже категорично утверждает: "Зеленскому не следует разговаривать с Трампом! Трамп оказался столь же невежественным, сколь и коррумпированным, безнравственным и пророссийским". И соответственно, он призывает исключить США из мирного процесса и побеждать Россию исключительно силами Украины и Европы.

Торг. Некоторые эксперты, критикуя план Трампа, тем не менее пытаются вычленить некие приемлемые пункты. Скажем, Марк Галеотти, считающийся в Британии одним из основных "экспертов по России", на страницах газеты The Sunday Times называет данный проект "ловушкой для Украины". Но в то же время он оправдывает некоторые положения, которые вызвали гнев у его коллег.

В частности, Галеотти удивлен тем, что многие его коллеги возмущены ограничением численности украинской армии в 600 тысяч военных. Он напоминает, что в мирное время у Украины под ружьем было 250 тысяч. Но самое главное, эксперт ссылается на расчеты аналитиков Минобороны Британии, которые полагают, что Киев не сможет содержать в долгосрочной перспективе армию численностью более 500 тысяч. Так что появляются и такие статьи — в которых более предметно и реалистично пытаются вычленить те пункты, которые могут удовлетворить всех.

Депрессия. Публикаций в стиле "все пропало!" тоже предостаточно. И многих на это сподвигло жалостливое обращение Владимира Зеленского к нации, в котором он фактически призвал подчиниться давлению извне

Некоторые западные эксперты, проникшись жалким видом киевского деятеля, которого они недавно пытались преподнести как "защитника Европы", начали посыпать голову пеплом и кричать, что все вокруг виноваты. В таком духе, к примеру, составлена статья Мэттью Сайда, бывшей первой ракетки Англии по пинг-понгу, который с недавних пор стал в Британии комментатором международных событий. Он винит Запад в том, что Украине недостаточно помогали, и констатирует: "Украинцы умирали и истекали кровью, как выясняется, напрасно. Россия в любом случае намерена добиться своих максималистских требований. Хуже всего то, что президент Зеленский не может произнести ни слова критики, а лишь продолжает преклонять колени и умолять, надеясь, вопреки всему, что его союзники наконец-то проявят себя так, как было необходимо с самого начала".

Принятие. Во всем этом хоре есть, разумеется, и здравые голоса, которые призывают реалистично оценить расклад. Многие авторы напоминают, что у Киева были шансы выйти из этого конфликта с гораздо меньшими потерями. Ветеран британской журналистики Питер Хитченс пишет на страницах Mail on Sunday: "Если бы они согласились на мирные условия, которые Зеленскому предлагали в 2019 году, всем нам было бы гораздо лучше. Но боевики и эту сделку назвали капитуляцией — и сорвали ее".

"Украина могла бы получить несравненно больше, если бы не позволила западным союзникам втянуть себя в безнадежную войну в 2022 году и заключила бы мир в марте", — вторит ему польский журналист, главред еженедельника Do Rzeczy Павел Лисицкий. Он резонно предупреждает, что по мере продолжения конфликта позиции Украины будут ослабевать, а позиции России — усиливаться.

Итальянский профессор Алессандро Орсини призывает Европу не перекладывать вину на Трампа, считая, что Украина проиграла уже в 2023 году. "Но наши министры и ведущие СМИ забыли нам об этом сказать. Европейский союз создал катастрофу. Чтобы не признавать поражение от Путина, он обвиняет Трампа", — заключает итальянец.