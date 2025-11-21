Зеленский выступил со срочным обращением к нации

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам, заявив о тяжелой ситуации для Киева на фоне плана США по урегулированию конфликта.

« "Сейчас один из самых сложных моментов в нашей истории. Сейчас давление на Украину одно из самых сложных. Украина может оказаться перед очень сложным выбором — потеря достоинства или угроза потери ключевого партнера. Или сложные 28 пунктов, или очень сложная зима", — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский также заявил, что попытается предложить альтернативу американскому мирному плану. Он назвал Вашингтон главным партнером и пообещал, что Украина будет "спокойно работать" с США и "приводить аргументы", а также обсуждать американскую инициативу с европейцами. Зеленский также признал, что от Киева будут ожидать ответа в сжатые сроки.

По данным Reuters, Вашингтон усилил давление на Киев и угрожает прекратить предоставление оружия и разведданных.

По словам главы киевского режима, следующая неделя "будет очень непростой, насыщенной событиями".

Кроме того, в своем обращении Зеленский попытался остановить раскол в Верховной раде на фоне коррупционного скандала в его окружении. Он назвал происходящее там "срачем" и "политическим игрищами" и попросил это прекратить.

План США по урегулированию

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО , безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.

По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , а также официальное признание Крыма и Донбасса российскими.

Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ . На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.

По информации Financial Times, американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет документ до 27 ноября.