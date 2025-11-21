Зеленский выступил со срочным обращением к нации

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам, заявив о тяжелой ситуации для Киева на фоне плана США по урегулированию конфликта.
«
"Сейчас один из самых сложных моментов в нашей истории. Сейчас давление на Украину одно из самых сложных. Украина может оказаться перед очень сложным выбором — потеря достоинства или угроза потери ключевого партнера. Или сложные 28 пунктов, или очень сложная зима", — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Зеленский также заявил, что попытается предложить альтернативу американскому мирному плану. Он назвал Вашингтон главным партнером и пообещал, что Украина будет "спокойно работать" с США и "приводить аргументы", а также обсуждать американскую инициативу с европейцами. Зеленский также признал, что от Киева будут ожидать ответа в сжатые сроки.
По данным Reuters, Вашингтон усилил давление на Киев и угрожает прекратить предоставление оружия и разведданных.
По словам главы киевского режима, следующая неделя "будет очень непростой, насыщенной событиями".
Кроме того, в своем обращении Зеленский попытался остановить раскол в Верховной раде на фоне коррупционного скандала в его окружении. Он назвал происходящее там "срачем" и "политическим игрищами" и попросил это прекратить.
План США по урегулированию
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что Вашингтон проводит переговоры с обеими странами.
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, а также официальное признание Крыма и Донбасса российскими.
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
По информации Financial Times, американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет документ до 27 ноября.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было. Кроме того, официально Москва ничего не получала, предметного обсуждения пунктов плана не было.