18:37 21.11.2025 (обновлено: 20:11 21.11.2025)
Зеленский выступил со срочным обращением к нации
Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам, заявив о тяжелой ситуации для Киева на фоне плана США по урегулированию конфликта.
в мире
сша
россия
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
верховная рада украины
Новости
Зеленский: Украине предстоит потеря достоинства или ключевого партнера

Зеленский: Украине предстоит потеря достоинства или ключевого партнера

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам, заявив о тяжелой ситуации для Киева на фоне плана США по урегулированию конфликта.
«

"Сейчас один из самых сложных моментов в нашей истории. Сейчас давление на Украину одно из самых сложных. Украина может оказаться перед очень сложным выбором — потеря достоинства или угроза потери ключевого партнера. Или сложные 28 пунктов, или очень сложная зима", — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Слон в офисе. Зеленскому угрожает новый фронт
Вчера, 08:00
Зеленский также заявил, что попытается предложить альтернативу американскому мирному плану. Он назвал Вашингтон главным партнером и пообещал, что Украина будет "спокойно работать" с США и "приводить аргументы", а также обсуждать американскую инициативу с европейцами. Зеленский также признал, что от Киева будут ожидать ответа в сжатые сроки.

По данным Reuters, Вашингтон усилил давление на Киев и угрожает прекратить предоставление оружия и разведданных.

По словам главы киевского режима, следующая неделя "будет очень непростой, насыщенной событиями".
Кроме того, в своем обращении Зеленский попытался остановить раскол в Верховной раде на фоне коррупционного скандала в его окружении. Он назвал происходящее там "срачем" и "политическим игрищами" и попросил это прекратить.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского
19 ноября, 08:00

План США по урегулированию

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что Вашингтон проводит переговоры с обеими странами.
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, а также официальное признание Крыма и Донбасса российскими.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Киев не дотянет до весны: в США пытаются спасти рядового Трампа
19 ноября, 08:00
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
По информации Financial Times, американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет документ до 27 ноября.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было. Кроме того, официально Москва ничего не получала, предметного обсуждения пунктов плана не было.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего
18 ноября, 08:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
