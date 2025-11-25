https://ria.ru/20251125/simonyan-2057495605.html
Определено время гражданской панихиды по Симоняну
Определено время гражданской панихиды по Симоняну - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Определено время гражданской панихиды по Симоняну
Гражданская панихида по олимпийскому чемпиону 1956 года по футболу Никите Симоняну будет проходить на стадионе московского "Спартака" 27 ноября с 10 до 13... РИА Новости Спорт, 25.11.2025
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Гражданская панихида по олимпийскому чемпиону 1956 года по футболу Никите Симоняну будет проходить на стадионе московского "Спартака" 27 ноября с 10 до 13 часов, сообщается на сайте клуба.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
Сообщается, что проход на территорию стадиона "Лукойл Арена" будет осуществляться через павильон №1, расположенный на площади со статуей гладиатора, а вход в чашу будет организован через северо-западный радиальный проезд между трибунами А и B. Оставить автомобиль можно будет на парковке P2.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака
" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.