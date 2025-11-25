Определено время гражданской панихиды по Симоняну

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Гражданская панихида по олимпийскому чемпиону 1956 года по футболу Никите Симоняну будет проходить на стадионе московского "Спартака" 27 ноября с 10 до 13 часов, сообщается на сайте клуба.

Сообщается, что проход на территорию стадиона "Лукойл Арена" будет осуществляться через павильон №1, расположенный на площади со статуей гладиатора, а вход в чашу будет организован через северо-западный радиальный проезд между трибунами А и B. Оставить автомобиль можно будет на парковке P2.