Определено время гражданской панихиды по Симоняну
Футбол
 
18:30 25.11.2025
Определено время гражданской панихиды по Симоняну
Определено время гражданской панихиды по Симоняну
Гражданская панихида по олимпийскому чемпиону 1956 года по футболу Никите Симоняну будет проходить на стадионе московского "Спартака" 27 ноября с 10 до 13... РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Определено время гражданской панихиды по Симоняну

Гражданская панихида по Симоняну пройдет на стадионе "Спартака" 27 ноября

Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Гражданская панихида по олимпийскому чемпиону 1956 года по футболу Никите Симоняну будет проходить на стадионе московского "Спартака" 27 ноября с 10 до 13 часов, сообщается на сайте клуба.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
Сообщается, что проход на территорию стадиона "Лукойл Арена" будет осуществляться через павильон №1, расположенный на площади со статуей гладиатора, а вход в чашу будет организован через северо-западный радиальный проезд между трибунами А и B. Оставить автомобиль можно будет на парковке P2.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.
Не стало великого Никиты Симоняна. Каким запомнят нашу легенду?
24 ноября, 01:07
 
