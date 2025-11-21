Эксперт рассказал о расследовании в отношении чиновников в Южной Корее

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Расследования, которые правительство Республики Корея проводит в отношении участия чиновников в попытке введения военного положения бывшем президентом Юн Сок Ёлем в декабре 2024 года, нельзя считать чистками, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.

Администрация южнокорейского премьер-министра Ким Мин Сока в пятницу сообщила о создании специальной межправительственной рабочей группы, которая будет централизовано расследовать причастность госслужащих к военному положению декабря прошлого года. До февраля следующего года проверки будут проводится во всех 49 основных правительственных ведомствах. В случае необходимости будут приниматься необходимые кадровые решения.

"Нельзя сказать, что это зачистки. Консервативный лагерь (в Южной Корее - ред) не просто сплотился, а скорее, неправильно оценил, что именно произошло, какая была опасность в связи с попыткой введения военного положения. Во многом это зависело и от того, как представители консервативной партии освещали эти события. Поэтому тут нужно было соблюсти политическую нейтральность для госслужащих, включая и военных. Поэтому они и решили все это проверить", - рассказал собеседник агентства.

Бывшему президенту Юн Сок Ёлю после попытки введения военного положения в декабре 2024 года был объявлен импичмент, утвержденный Конституционным судом 4 апреля 2025 года. Сейчас он находится под следствием по подозрению в руководстве мятежом, злоупотреблении властью и ряде других правонарушений. Также следствие по обвинениям в причастности к мятежу ведется и в отношении бывших премьер-министра Хан Док Су, министра обороны Ким Ён Хёка, министра внутренних дел Ли Сан Мина и ряда других высокопоставленных чиновников.

После отстранения Юн Сок Ёля от должности многие представители консервативной партии " Гражданская сила " активно поддерживали версию о вмешательстве Китая в голосование за импичмент, на фоне чего в Сеуле даже прошел ряд антикитайских протестов. Евгений Ким в беседе с РИА Новости особенно подчеркнул, что в Южной Корее госслужащие должны быть политически нейтральны и даже не могут участвовать в предвыборных кампаниях.

Кроме того, как добавил эксперт, через три года - в начале 2028 - в Южной Корее должны будут пройти новые парламентские выборы. По словам собеседника агентства, для нынешней власти важно, чтобы те, кто поддерживал противоправные действия предыдущего главы государства, не прошли в структуры власти.