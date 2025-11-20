Путин: партнеры отправляют студентов учиться по российским технологиям

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Дружественные страны отправляют своих студентов обучаться в сфере транспорта по российским технологиям, чтобы затем укреплять доставшуюся от Советского Союза единую транспортную инфраструктуру, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.