Путин: партнеры отправляют студентов учиться по российским технологиям - РИА Новости, 20.11.2025
16:33 20.11.2025 (обновлено: 16:36 20.11.2025)
Путин: партнеры отправляют студентов учиться по российским технологиям
Путин: партнеры отправляют студентов учиться по российским технологиям
Дружественные страны отправляют своих студентов обучаться в сфере транспорта по российским технологиям, чтобы затем укреплять доставшуюся от Советского Союза... РИА Новости, 20.11.2025
россия, владимир путин, андрей никитин (политик), социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Россия, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик), Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Путин: партнеры отправляют студентов учиться по российским технологиям

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Дружественные страны отправляют своих студентов обучаться в сфере транспорта по российским технологиям, чтобы затем укреплять доставшуюся от Советского Союза единую транспортную инфраструктуру, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.
Министр доложил Путину, что коллеги из дружественных стран хотят, чтобы их студенты получали образование в транспортной сфере по российским технологиям. Очевидно, они потом будут применять их в своих странах, отметил Никитин.
"Укреплять то, что еще от Советского Союза досталось, – единая транспортная инфраструктура", - заметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин и министр транспорта Андрей Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Путин поручил Никитину следить за ценами в сфере речного транспорта
РоссияВладимир ПутинАндрей Никитин (политик)Социальный навигаторСН_ОбразованиеКем стать
 
 
