Путин попросил премьера госсовета КНР передать большой привет Си Цзиньпину
16:33 18.11.2025
Путин попросил премьера госсовета КНР передать большой привет Си Цзиньпину
Президент РФ Владимир Путин попросил премьера Госсовета КНР Ли Цяна передать большой привет китайскому лидеру Си Цзиньпину. РИА Новости, 18.11.2025
китай, россия, азия, ли цян, владимир путин, си цзиньпин, шос, снг, евразийский экономический союз
Китай, Россия, Азия, Ли Цян, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, СНГ, Евразийский экономический союз
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил премьера Госсовета КНР Ли Цяна передать большой привет китайскому лидеру Си Цзиньпину.
Во вторник президент принял в Кремле руководителей делегаций Совета глав правительств стран ШОС. Позже глава государства отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"Прошу вас передать самые наилучшие пожелания, большой привет председателю Китайской Народной Республики", - сказал российский лидер, обращаясь к Ли Цяну.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
Михаил Мишустин и Ли Цян - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией
17 ноября, 17:46
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
