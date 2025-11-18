https://ria.ru/20251118/putin-2055778161.html
Путин попросил премьера госсовета КНР передать большой привет Си Цзиньпину
Президент РФ Владимир Путин попросил премьера Госсовета КНР Ли Цяна передать большой привет китайскому лидеру Си Цзиньпину. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:33:00+03:00
2025
