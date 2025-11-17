Названы регионы-лидеры по приверженности населения ЗОЖ

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Лидерами рейтинга регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни в девятый раз подряд стали регионы Северного Кавказа, а в числе замыкающих – регионы Дальнего Востока, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Базовая ценность

Осознанное отношение к своему здоровью и самочувствию все больше закрепляется в качестве базовой ценности современных людей. Желание вести активный образ жизни в любом возрасте реализуется в первую очередь через отказ от вредных привычек и приверженность принципам здорового образа жизни. На государственном уровне реализуется множество программ по популяризации ЗОЖ, которые находят отклик среди населения.

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. В основе рейтинга семь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда.

Результаты рейтинга свидетельствуют, что, как и в других сферах, между российскими регионами существуют значительные различия.

Лидеры и аутсайдеры прежние

Лидирующие позиции рейтинга традиционно заняты представителями Северного Кавказа . На первой строчке рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни расположилась Республика Дагестан , на второй – Чечня, а на третью позицию поднялась Ингушетия , которая годом ранее занимала восьмую позицию.

Следом за ними находятся Ульяновская область и Кабардино-Балкария. Высокие позиции данных регионов эксперты объясняют низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкогольной продукции. Кроме того, их позиции также поддерживаются достаточно высокой долей населения, занимающихся физкультурой и спортом, а также низкой долей занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

По сравнению с прошлым годом в рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ самый заметный рост позиций показала Республика Крым (+22 места), что объясняется существенно выросшей долей занимающихся физкультурой и спортом, а также снижением потребления табачных изделий. Кроме того, на 13 мест выросли итоговые позиции в Брянской области , на 10 мест – в Республике Татарстан , на 9 мест улучшил свое положение Санкт-Петербург и на 8 – Москва . Всего же улучшились позиции в рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ в 38 российских регионах.

Снижение итоговых позиций в рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ наблюдается в 36 российских регионах. Наиболее существенно ухудшись позиции Оренбургской области (-14 мест), Псковской области (-11 мест) и Республики Тыва (-10 мест). Позиции 11 регионов в рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ за прошедший год не изменились.

Тенденции показателей ЗОЖ

Согласно данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2024 году, 16,3% россиян курят каждый день и 2,3% - периодически, но не каждый день. По итогам 2023 года 18,7% жителей России были потребителями табака. В основном курильщиками являются люди в возрасте от 35 до 59 лет (в среднем каждый четвертый человек этого возраста постоянно или периодически курит).

При этом 67,6% мужчин и 92,4% женщин полностью отказались от курения или не употребляли табачные изделия вовсе. Также стоит отметить, что среди молодежи эти доли еще выше: 82,4% мужчин и 93,8% женщин в возрасте от 16 до 29 лет не курят или отказались от этой вредной привычки. Согласно этому исследованию, которое проводилось шестой год подряд, наблюдается тенденция сокращения доли курильщиков, на фоне которой снижается и потребление табачных изделий – по итогам 2024 года оно выросло всего в 13 российских регионах, согласно рейтингу.

Но с потреблением алкоголя ситуация за год в лучшую сторону не изменилась. Для расчета текущего рейтинга эксперты использовали показатель продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона, который по итогам 2024 года в среднем по России составил 7,8 литра и, по сравнению с 2023 годом, вырос на 0,2 литра. В 2018-2021 годах этот показатель составлял 7,3-7,4 литра. При этом в трех регионах данный показатель равен или ниже общероссийского уровня (35 – в 2023 году), но сокращение продаж алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя наблюдается всего в 15 субъектах России и в шести регионах продажи остались на том же уровне, что и годом ранее.

Как считали рейтинг

Для расчета рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни были проанализированы семь показателей, характеризующих различные сферы исследуемой темы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

Все абсолютные показатели рассчитывались на одного взрослого человека, проживающего в конкретном регионе. Использовались показатели за последние три года, усредненные со взвешиванием. По каждому показателю рассчитывался рейтинговый балл субъекта РФ в интервале значений от 1 до 100. Значение рейтингового балла определялось путем обработки множества значений данного показателя всех российских субъектов таким образом, чтобы регион с наилучшим значением показателя получал рейтинговый балл, равный 100, а субъект РФ с наихудшим значением – 1.

При этом при определении рейтингового балла учитывалось не только место каждого субъекта в списке всех регионов по данному показателю, но и степень отставания от лучшего результата. Интегральный рейтинговый балл субъекта определялся как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех учитываемых показателей.

Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни рассчитывался по данным Росстата, министерства внутренних дел, министерства спорта.