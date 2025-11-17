Рейтинг@Mail.ru
Бесплатные путевки на летний отдых в Петербурге получают 17 категорий детей - РИА Новости, 17.11.2025
18:04 17.11.2025
Бесплатные путевки на летний отдых в Петербурге получают 17 категорий детей
Бесплатные путевки на летний отдых в Петербурге получают 17 категорий детей - РИА Новости, 17.11.2025
Бесплатные путевки на летний отдых в Петербурге получают 17 категорий детей
В Санкт-Петербурге 17 категорий детей второй год подряд получают бесплатные путевки на летний отдых, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T18:04:00+03:00
2025-11-17T18:04:00+03:00
общество
санкт-петербург
ленинградская область
россия
александр беглов
санкт-петербург
ленинградская область
россия
общество, санкт-петербург, ленинградская область, россия, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, Александр Беглов
Бесплатные путевки на летний отдых в Петербурге получают 17 категорий детей

В Петербурге 17 категорий детей второй год подряд получают бесплатные путевки

Девочки на чаепитие в столовой детского лагеря
Девочки на чаепитие в столовой детского лагеря - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Девочки на чаепитие в столовой детского лагеря. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге 17 категорий детей второй год подряд получают бесплатные путевки на летний отдых, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, на заседании городского правительства в понедельник подвели итоги организации летней оздоровительной кампании детей и молодежи 2025 года и рассмотрели планы на следующий год.
"В целом 17 категорий юных петербуржцев второй год подряд получают бесплатные путевки на отдых", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что в прошлом году было принято решение о том, что все дети с ограниченными возможностями должны отдыхать в лагерях бесплатно. "Полностью за счет города путевки были предоставлены детям-сиротам, детям-инвалидам, детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, ребятам из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детям, родители которых принимают участие в специальной военной операции", – сказал Беглов.
Он отметил, что 2025 год был объявлен министерством просвещения Годом детского отдыха. Федеральное правительство наметило большие планы по развитию всей системы детских оздоровительных лагерей. Петербург решает свою часть этой комплексной задачи. В частности, была проведена полная инвентаризация неиспользуемых загородных баз и лагерей на территории города и Ленинградской области. Запланирована реконструкция 18 объектов, в которых можно разместить более 36 тысяч детей. В этом году для первых шести лагерей начались проектно-изыскательские работы.
Губернатор отметил, что детские базы отдыха должны быть оснащены по самому высокому стандарту – в местах их расположения необходимо создать самую современную инфраструктуру. Ввод новых лагерей потребует привлечения квалифицированных кадров. Профильным органам исполнительной власти губернатор поручил контролировать подготовку вожатых, воспитателей и всех специалистов, кто постоянно находится с детьми.
Среди важных направлений работы Беглов выделил открытие городских летних лагерей в зданиях новых школ. В этом году работало 214 таких учреждений – на семь больше, чем годом ранее. Все они размещаются в школах, построенных по петербургскому стандарту - в зданиях изначально предусмотрены условия для организации лагерей дневного отдыха и пребывания детей в каникулярный период. В новых школах есть бассейны, концертно-театральные залы, помещения для кружковой работы, стадионы.
"Нам необходимо сохранить высокий уровень организации детского отдыха и реализовать новые проекты", – сказал Беглов.
Отмечается, что ежегодно ребята из Северной столицы отправляются на отдых в другие регионы. В этом году их принимали 430 лагерей в 30 субъектах РФ. Юные петербуржцы отдыхают на территории Ленинградской области, также они побывали в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях.
Петербург в свою очередь также расширяет прием детей из других регионов. В этом году по программе "Петербургские каникулы" в городе отдохнули почти 2,5 тысячи ребят из города-побратима Мариуполя. Также в Северной столице гостили школьники из Абхазии и Кубы.
Как сообщил Беглов, Петербург продолжит международные смены. Ребята из других государств смогут побывать на празднике выпускников "Алые паруса", познакомиться с музеями и другими достопримечательностями города, лучше узнать страну и ее традиции.
Общество Санкт-Петербург Ленинградская область Россия Александр Беглов
 
 
