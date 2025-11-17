МВФ начал переговоры с Киевом по расширенному финансированию, пишут СМИ

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала переговоры с украинскими властями по их заявке на запуск новой программы расширенного финансирования (EFF), сообщает украинская версия журнала Forbes со ссылкой на постоянного представителя фонда в стране Пришиллу Тоффано.

"Обсуждение будет сосредоточено на целях экономической политики власти, с особенным акцентом на фискальной и монетарной политиках для обеспечения стабильности в условиях чрезвычайно высокой неопределенности, а также на структурных реформах, нацеленных на улучшение управления, борьбу с коррупцией и стимулирование экономического роста", - приводит издание слова Тоффано.

Ранее директор по коммуникациям Международного валютного фонда ( МВФ ) Джули Козак на фоне разразившегося на Украине коррупционного скандала в ответ на вопрос РИА Новости заявила, что Украина должна создать надежную систему борьбы с коррупцией, чтобы получать внешнюю финансовую помощь. Она также отметила, что МВФ намерен в ближайшие время обсудить с Украиной проблему с коррупцией в стране.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.

Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро.