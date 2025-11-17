Рейтинг@Mail.ru
Мишустин встретился с премьером Госсовета Китая - РИА Новости, 17.11.2025
16:13 17.11.2025
Мишустин встретился с премьером Госсовета Китая
Мишустин встретился с премьером Госсовета Китая
россия, китай, москва, михаил мишустин, ли цян, шос
Россия, Китай, Москва, Михаил Мишустин, Ли Цян, ШОС
Мишустин встретился с премьером Госсовета Китая

В Москве Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин принял в Доме правительства РФ премьера Госсовета КНР Ли Цяна, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС.
Заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Москве 17-18 ноября. На встречу также приглашены высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений.
Предыдущая встреча Мишустина и Ли Цяна проходила в начале ноября в китайском городе Ханчжоу в рамках 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) объединяет десять государств-членов – Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Россия председательствует в Совете глав правительств ШОС в 2024-2025 годах.
Мишустин и Ли Цян подписали коммюнике по итогам встречи в Ханчжоу
РоссияКитайМоскваМихаил МишустинЛи ЦянШОС
 
 
