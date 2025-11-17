https://ria.ru/20251117/mishustin-2055508832.html
Мишустин встретился с премьером Госсовета Китая
2025-11-17T16:13:00+03:00
2025-11-17T16:13:00+03:00
2025-11-17T16:13:00+03:00
россия
китай
москва
михаил мишустин
ли цян
шос
Мишустин встретился с премьером Госсовета Китая
В Москве Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном