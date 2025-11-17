В Минздраве ответили на вопрос о сокращении срока обучения врачей в вузах

Рейтинг@Mail.ru
13:03 17.11.2025 (обновлено: 13:15 17.11.2025)
Сокращение срока обучения врачей в вузах России не планируется и не обсуждается, заявил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. РИА Новости, 17.11.2025
© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Сокращение срока обучения врачей в вузах России не планируется и не обсуждается, заявил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее Минобрнауки РФ сообщило РИА Новости, что в новой системе высшего образования, переход к которой ведущие российские университеты начнут в 2026-2027 учебном году, срок обучения не будет единым. Он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности.
"Сокращение срока обучения врачей в вузах не планируется и не обсуждается", - рассказал Кузнецов.
Девушка проходит мимо баннера приемная комиссия - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В медицинские вузы России уже поступило 275 тысяч заявлений, заявил Мурашко
28 июля, 10:11
 
ОбществоРоссияАлексей КузнецовСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКем стать
 
 
