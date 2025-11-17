https://ria.ru/20251117/kuznetsov-2055439270.html
В Минздраве ответили на вопрос о сокращении срока обучения врачей в вузах
В Минздраве ответили на вопрос о сокращении срока обучения врачей в вузах - РИА Новости, 17.11.2025
В Минздраве ответили на вопрос о сокращении срока обучения врачей в вузах
Сокращение срока обучения врачей в вузах России не планируется и не обсуждается, заявил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. РИА Новости, 17.11.2025
россия
