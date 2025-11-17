Рейтинг@Mail.ru
Книги Симоньян отправили в библиотеки за границу
Культура
 
16:50 17.11.2025 (обновлено: 21:54 17.11.2025)
Книги Симоньян отправили в библиотеки за границу
Книги Симоньян отправили в библиотеки за границу
Книги Симоньян отправили в библиотеки за границу

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Новую книгу главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" отправили в библиотеки за границу, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве.
"Первая партия уже отправилась к читателям в Русских домах во Вьетнаме, Танзании, Беларуси, Польше, Аргентине, Китае, Южной Осетии, Греции, США, Франции, Монголии, Индии, Марокко, Абхазии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Бельгии, Таиланде и Турции, Чили", - сказали в агентстве.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Симоньян возобновит выпуск программы "Ч.Т.Д."
8 ноября, 22:50
Россотрудничество получило книги от автора на безвозмездной основе.
Предыдущая работа автора - сборник рассказов "Водоворот" - продолжает допечатываться по запросам читателей, отметили в Россотрудничестве.
Там рассказали, что агентство старается пополнять библиотеки не только классиками, но и современными авторами.
Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут.
Как ранее отмечали в АСТ, этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с библейскими пророчествами.
Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Захарова объяснила, зачем Кишинев добивается закрытия "Русского дома"
14 ноября, 22:04
 
Культура
 
 
