Книги Симоньян отправили в библиотеки за границу

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Новую книгу главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян "В начале было Слово - в конце будет Цифра" отправили в библиотеки за границу, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве.

Россотрудничество получило книги от автора на безвозмездной основе.

Предыдущая работа автора - сборник рассказов "Водоворот" - продолжает допечатываться по запросам читателей, отметили в Россотрудничестве.

Там рассказали, что агентство старается пополнять библиотеки не только классиками, но и современными авторами.

Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут.

Как ранее отмечали в АСТ, этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с библейскими пророчествами.