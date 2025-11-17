"Локомотив" победил "Салават" благодаря шайбе Шалунова за секунду до конца

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" обыграл в овертайме уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
17 ноября 2025 • начало в 19:00
Закончен в OT
22:30 • Георгий Иванов
50:45 • Никита Кирьянов
(Мартин Гернат, Байрон Фроуз)
53:06 • Александр Радулов
64:59 • Максим Шалунов
15:48 • Artyom Gorshkov
(Егор Сучков)
17:46 • Владислав Ефремов
(Ярослав Цулыгин, Александр Хохлачев)
58:42 • Джек Родвальд
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Георгий Иванов (23-я минута), Никита Кирьянов (51), Александр Радулов (54) и Максим Шалунов (65). В составе проигравших шайбы забросили Артем Горшков (16), Владислав Ефремов (18) и Джек Родуолд (59). Капитан уфимцев Григорий Панин не смог продолжить матч после попадания шайбы в лицо.
Шалунов отличился за секунду до конца овертайма. Радулов установил новый снайперский рекорд лиги для игроков старше 39 лет, забросив 13-ю шайбу в текущем сезоне. До него Павел Дацюк дважды забрасывал по 12 шайб в "регулярке".
Действующий обладатель Кубка Гагарина с 40 очками возглавляет таблицу Западной конференции. "Салават Юлаев" (23 очка) идет девятым на Востоке.