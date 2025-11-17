Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" победил "Салават" благодаря шайбе Шалунова за секунду до конца - РИА Новости Спорт, 17.11.2025
21:45 17.11.2025 (обновлено: 22:17 17.11.2025)
"Локомотив" победил "Салават" благодаря шайбе Шалунова за секунду до конца
"Локомотив" победил "Салават" благодаря шайбе Шалунова за секунду до конца
Ярославский "Локомотив" обыграл в овертайме уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 17.11.2025
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" обыграл в овертайме уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
17 ноября 2025 • начало в 19:00
Закончен в OT
Локомотив
4 : 3
Салават Юлаев
22:30 • Георгий Иванов
(Александр Полунин)
50:45 • Никита Кирьянов
(Мартин Гернат, Байрон Фроуз)
53:06 • Александр Радулов
(Рушан Рафиков, Георгий Иванов)
64:59 • Максим Шалунов
(Александр Радулов)
15:48 • Artyom Gorshkov
(Егор Сучков)
17:46 • Владислав Ефремов
(Ярослав Цулыгин, Александр Хохлачев)
58:42 • Джек Родвальд
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Георгий Иванов (23-я минута), Никита Кирьянов (51), Александр Радулов (54) и Максим Шалунов (65). В составе проигравших шайбы забросили Артем Горшков (16), Владислав Ефремов (18) и Джек Родуолд (59). Капитан уфимцев Григорий Панин не смог продолжить матч после попадания шайбы в лицо.
Шалунов отличился за секунду до конца овертайма. Радулов установил новый снайперский рекорд лиги для игроков старше 39 лет, забросив 13-ю шайбу в текущем сезоне. До него Павел Дацюк дважды забрасывал по 12 шайб в "регулярке".
Действующий обладатель Кубка Гагарина с 40 очками возглавляет таблицу Западной конференции. "Салават Юлаев" (23 очка) идет девятым на Востоке.
В следующем матче "Локомотив" 19 ноября примет "Шанхайских драконов", уфимцы в этот же день сыграют на выезде с "Сочи".
