В ГД внесут проект об отмене моратория на проверки УК при жалобах граждан
04:07 17.11.2025
В ГД внесут проект об отмене моратория на проверки УК при жалобах граждан
юрий афонин
николай коломейцев
алексей куринный
кпрф
госдума рф
юрий афонин, николай коломейцев, алексей куринный, кпрф, госдума рф
Юрий Афонин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный, КПРФ, Госдума РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесут в Думу законопроект об отмене моратория на проверки управляющих компаний (УК) при поступлении многочисленных жалоб граждан или организаций, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта выступили депутаты Госдумы от КПРФ Юрий Афонин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Госдуму внесут проект о минимальной зарплате врачей
14 ноября, 04:37
Как уточнили РИА Новости в партии КПРФ, проект будет внесен в понедельник. Поправки вносятся в статью 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Согласно проекту, временный запрет на плановые проверки управляющих компаний прекращает действовать при поступлении многочисленных обращений граждан или организаций, а также информации от госорганов и органов местного самоуправления, СМИ, интернета и государственных информационных систем, если такие сигналы поступают в течение одного месяца. Мораторий может быть снят и в случае выявления нарушений обязательных требований органами жилищного контроля.
"Мы фиксируем резкий рост жалоб граждан на работу управляющих компаний. Отсутствие регулярного контроля приводит к тому, что люди сталкиваются с системными проблемами: некачественными коммунальными услугами, нарушениями в содержании домов. Сегодня у граждан остаётся один инструмент защиты — обращение в жилищную инспекцию. Но процедура длительная, сопровождается бюрократией, а жалобы часто не решаются оперативно. В результате люди продолжают жить в условиях, которые нередко представляют опасность", — сказал РИА Новости Афонин.
По словам первого зампреда ЦК КПРФ, необходимость законопроекта продиктована ситуацией, в которой оказались жильцы многих домов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Госдуме подготовили проект о наказании за преступления против пенсионеров
14 ноября, 01:43
 
Юрий Афонин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный, КПРФ, Госдума РФ
 
 
