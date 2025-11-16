Спецоперация, 16 ноября: ВС РФ освободили два села в Запорожской области

Россия и США активно ведут разговор по урегулированию конфликта на Украине на основе достигнутых в Анкоридже пониманий, отметил помощник президента РФ. Договоренности, достигнутые в Анкоридже, не нравятся тем, кто не хочет урегулирования, а хотел бы продолжения боевых действий "до последнего украинца", добавил Ушаков. Он отметил, что США официально не заявляли, что достигнутые в Анкоридже договоренности и понимания не действуют. Понимания, достигнутые на переговорах Путина и Трампа в Анкоридже, доведены до киевской стороны, им это не нравится, подчеркнул помощник президента РФ. Москва считает, что достигнутые в Анкоридже понимания - хороший путь для мирного урегулирования на Украине, добавил помощник президента России. Если Путин и Трамп договорятся о встрече, многие технические сложности организации саммита уйдут на второй план, заявил Ушаков. Помощник президента России отметил много комментариев и сигналов из США по Украине: какие-то Москве нравятся, какие-то - нет, но основа всему - Анкоридж.