Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 16 ноября: ВС РФ освободили два села в Запорожской области - РИА Новости, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 16.11.2025
https://ria.ru/20251116/spetsoperatsiya-2055330086.html
Спецоперация, 16 ноября: ВС РФ освободили два села в Запорожской области
Спецоперация, 16 ноября: ВС РФ освободили два села в Запорожской области - РИА Новости, 16.11.2025
Спецоперация, 16 ноября: ВС РФ освободили два села в Запорожской области
Российские военные освободили села Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-16T19:43:00+03:00
2025-11-16T19:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
запорожская область
юрий ушаков
магатэ
pink floyd
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917126_0:33:3080:1766_1920x0_80_0_0_5e7c9bf616c5b70cee68de4cf59fd875.jpg
https://ria.ru/20251116/svo-2055285047.html
https://ria.ru/20251116/minoborony-2055284078.html
https://ria.ru/20251116/bpla-2055261560.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917126_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_ceaaa77ba2ade1d9545d544db7ad2b01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, запорожская область, юрий ушаков, магатэ, pink floyd, вооруженные силы украины, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Запорожская область, Юрий Ушаков, МАГАТЭ, Pink Floyd, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Дональд Трамп

Спецоперация, 16 ноября: ВС РФ освободили два села в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские военные освободили села Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1250 военнослужащих, следует из сводки МО России.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Минобороны рассказало о действиях ВС России у Красноармейска
Вчера, 12:38

ВС РФ выполняют поставленные задачи

Штурмовые отряды российских ВС продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска, сообщило Минобороны РФ. МО добавило, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" на купянском направлении уничтожили до 50 украинских военных.
Российские военнослужащие отразили две атаки, которые ВСУ предприняли в Харьковской области в попытках деблокировать свои окруженные формирования, добавило министерство.
Российские военные за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим функционирование предприятий украинского ВПК, отметило Минобороны РФ.
Минобороны России показало кадры уничтожение пусковых установок HIMARS и ракетного комплекса "Нептун" в Днепропетровской области, сообщило министерство.
Российские подразделения группировки "Центр" пресекли попытку ВСУ вырваться к северу от Красноармейска, уничтожены 30 боевиков, отражены шесть атак из Гришино по деблокированию ВСУ, сообщило МО.
Российские военные, освобождая Ровнополье в Запорожской области, прорвались на пять километров вглубь обороны ВСУ, подчеркнуло Минобороны РФ. Российские военные освободили Ровнополье в Запорожской области, несмотря на плотный огонь и подготовленные позиции ВСУ, добавило министерство.
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Минобороны показало кадры уничтожения HIMARS и "Нептуна" ВСУ
Вчера, 12:31

Урегулирование украинского конфликта

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал РИА Новости, что стал бы тесно работать с Москвой и Киевом для продвижения украинского урегулирования, если бы занял пост генерального секретаря ООН.
Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на какое-то время отложили, контакты на этот счет идут, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Договоренности Анкориджа

Россия и США активно ведут разговор по урегулированию конфликта на Украине на основе достигнутых в Анкоридже пониманий, отметил помощник президента РФ. Договоренности, достигнутые в Анкоридже, не нравятся тем, кто не хочет урегулирования, а хотел бы продолжения боевых действий "до последнего украинца", добавил Ушаков. Он отметил, что США официально не заявляли, что достигнутые в Анкоридже договоренности и понимания не действуют. Понимания, достигнутые на переговорах Путина и Трампа в Анкоридже, доведены до киевской стороны, им это не нравится, подчеркнул помощник президента РФ. Москва считает, что достигнутые в Анкоридже понимания - хороший путь для мирного урегулирования на Украине, добавил помощник президента России. Если Путин и Трамп договорятся о встрече, многие технические сложности организации саммита уйдут на второй план, заявил Ушаков. Помощник президента России отметил много комментариев и сигналов из США по Украине: какие-то Москве нравятся, какие-то - нет, но основа всему - Анкоридж.

Возможное завершение украинского конфликта

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем.
Российско-украинский конфликт сейчас ближе всего к приостановке, не исключен новый раунд переговоров, заявил в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Воронежской области обломки БПЛА повредили объект инфраструктуры
Вчера, 09:18

Охота за активами РФ продолжается

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад поднял вопрос об использовании замороженных в Европе активов РФ для закупок европейского оружия.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро допустил, что Украина может не вернуть кредит в 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов, решение о выделении которого могут принять в Евросоюзе.

ВСУ бегут

Молодые военные 80-й бригады ВСУ массово бегут с позиций в районе Садков Сумской области из-за невыносимых условий службы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Подразделения 57-й бригады ВСУ отступают с занимаемых позиций на харьковском направлении, некоторые украинские военные пытаются уйти, притворяясь мирными жителями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Украинские военнослужащие отдают командирам больше половины своей зарплаты, чтобы выполнять работы в тылу и не принимать участие в боевых действиях, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник.

Pink Floyd и Украина

Властная верхушка на Западе не хочет, чтобы люди западных государств знали правду о нацистах на Украине, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Трампу и премьеру Великобритании Киру Стармеру нет никакого дела до украинских солдат, они даже не притворяются, что заботятся о них, отметил Уотерс.

Зверство ВСУ и Бельгия

Ежедневные зверства Украины против мирных жителей России происходят при соучастии Запада, в том числе Бельгии, сообщило посольство РФ в королевстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЗапорожская областьЮрий УшаковМАГАТЭPink FloydВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала