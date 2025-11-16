Спецоперация, 16 ноября: ВС РФ освободили два села в Запорожской области

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские военные освободили села Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
ВС РФ выполняют поставленные задачи
Штурмовые отряды российских ВС продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска, сообщило Минобороны РФ. МО добавило, что военнослужащие российской группировки войск "Запад" на купянском направлении уничтожили до 50 украинских военных.
Российские военнослужащие отразили две атаки, которые ВСУ предприняли в Харьковской области в попытках деблокировать свои окруженные формирования, добавило министерство.
Российские военные за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим функционирование предприятий украинского ВПК, отметило Минобороны РФ.
Минобороны России показало кадры уничтожение пусковых установок HIMARS и ракетного комплекса "Нептун" в Днепропетровской области, сообщило министерство.
Российские подразделения группировки "Центр" пресекли попытку ВСУ вырваться к северу от Красноармейска, уничтожены 30 боевиков, отражены шесть атак из Гришино по деблокированию ВСУ, сообщило МО.
Российские военные, освобождая Ровнополье в Запорожской области, прорвались на пять километров вглубь обороны ВСУ, подчеркнуло Минобороны РФ. Российские военные освободили Ровнополье в Запорожской области, несмотря на плотный огонь и подготовленные позиции ВСУ, добавило министерство.
Урегулирование украинского конфликта
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал РИА Новости, что стал бы тесно работать с Москвой и Киевом для продвижения украинского урегулирования, если бы занял пост генерального секретаря ООН.
Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на какое-то время отложили, контакты на этот счет идут, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Договоренности Анкориджа
Россия и США активно ведут разговор по урегулированию конфликта на Украине на основе достигнутых в Анкоридже пониманий, отметил помощник президента РФ. Договоренности, достигнутые в Анкоридже, не нравятся тем, кто не хочет урегулирования, а хотел бы продолжения боевых действий "до последнего украинца", добавил Ушаков. Он отметил, что США официально не заявляли, что достигнутые в Анкоридже договоренности и понимания не действуют. Понимания, достигнутые на переговорах Путина и Трампа в Анкоридже, доведены до киевской стороны, им это не нравится, подчеркнул помощник президента РФ. Москва считает, что достигнутые в Анкоридже понимания - хороший путь для мирного урегулирования на Украине, добавил помощник президента России. Если Путин и Трамп договорятся о встрече, многие технические сложности организации саммита уйдут на второй план, заявил Ушаков. Помощник президента России отметил много комментариев и сигналов из США по Украине: какие-то Москве нравятся, какие-то - нет, но основа всему - Анкоридж.
Возможное завершение украинского конфликта
Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем.
Российско-украинский конфликт сейчас ближе всего к приостановке, не исключен новый раунд переговоров, заявил в субботу глава МИД Турции Хакан Фидан.
Охота за активами РФ продолжается
Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад поднял вопрос об использовании замороженных в Европе активов РФ для закупок европейского оружия.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро допустил, что Украина может не вернуть кредит в 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов, решение о выделении которого могут принять в Евросоюзе.
ВСУ бегут
Молодые военные 80-й бригады ВСУ массово бегут с позиций в районе Садков Сумской области из-за невыносимых условий службы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Подразделения 57-й бригады ВСУ отступают с занимаемых позиций на харьковском направлении, некоторые украинские военные пытаются уйти, притворяясь мирными жителями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Украинские военнослужащие отдают командирам больше половины своей зарплаты, чтобы выполнять работы в тылу и не принимать участие в боевых действиях, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник.
Pink Floyd и Украина
Властная верхушка на Западе не хочет, чтобы люди западных государств знали правду о нацистах на Украине, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Трампу и премьеру Великобритании Киру Стармеру нет никакого дела до украинских солдат, они даже не притворяются, что заботятся о них, отметил Уотерс.
Зверство ВСУ и Бельгия
Ежедневные зверства Украины против мирных жителей России происходят при соучастии Запада, в том числе Бельгии, сообщило посольство РФ в королевстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18