Премьер Госсовета КНР посетит Россию 17-18 ноября

ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян 17-18 ноября посетит Россию для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"По приглашению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина премьер Госсовета КНР Ли Цян с 17 по 18 ноября посетит Россию для участия в 24-м заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в Москве", - заявил Линь Цзянь.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ее состав входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-партнеры объединения — Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
