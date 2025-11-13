Премьер Госсовета КНР посетит Россию 17-18 ноября

ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян 17-18 ноября посетит Россию для участия в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.