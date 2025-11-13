Инфаркт можно "унюхать": ученые раскрыли особый признак проблем с сердцем

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Может ли наш нос предупредить о проблемах с сердцем задолго до того, как появятся боли в груди и одышка? Ученые огласили удивительные результаты проведенных исследований.

Десять лет наблюдений

Ученые почти десять лет наблюдали за состоянием 5142 пациентов старше 60 лет. За этот период у участников зафиксировали 280 случаев ишемической болезни сердца. После детального анализа данных специалисты пришли к поразительному выводу: у людей с ухудшенным обонянием вероятность развития ИБС была более чем в два раза выше, чем у тех, чье обоняние сохранялось на нормальном уровне.

Связь между способностью различать запахи и состоянием сердца оказалась особенно выраженной в первые годы наблюдения — именно тогда статистическая зависимость проявлялась наиболее отчетливо. Эффект оставался значимым как минимум в течение шести лет, хотя со временем немного ослабевал.

Таким образом, обонятельная функция может рассматриваться как своеобразный "барометр" здоровья сосудов, способный подать тревожный сигнал задолго до клинических проявлений болезни.

Почему сердце "чувствует" запахи

Как может быть связан нос с сердцем? На первый взгляд, эти органы кажутся совершенно разными. Однако исследователи объясняют обнаруженную закономерность через системные механизмы, связывающие обоняние, сосуды и нервную систему

Первая гипотеза — атеросклероз. Это хроническое заболевание сосудов, при котором на стенках артерий образуются жировые бляшки. Они сужают просвет сосудов и ухудшают кровоток, ограничивая поступление кислорода к тканям. Когда микрососуды повреждаются, клетки, отвечающие за восприятие запахов, начинают испытывать кислородное голодание и постепенно утрачивают чувствительность.

Таким образом, снижение способности различать запахи может быть одним из самых ранних признаков атеросклеротического поражения сосудов. Проще говоря, если нос перестает чувствовать привычные ароматы, возможно, в организме уже начались патологические изменения, которые через несколько лет способны привести к ишемии сердца.

связана с нервной системой. Обонятельные луковицы — структуры головного мозга, отвечающие за распознавание запахов, могут служить индикатором общего состояния нейронных сетей. Их деградация или воспаление способны отражать системные неврологические нарушения, включая те, что влияют на регуляцию сердечного ритма, сосудистого тонуса и обмена веществ. Вторая гипотеза, пишет "КП",с нервной системой. Обонятельные луковицы — структуры головного мозга, отвечающие за распознавание запахов, могут служить индикатором общего состояния нейронных сетей. Их деградация или воспаление способны отражать системные неврологические нарушения, включая те, что влияют на регуляцию сердечного ритма, сосудистого тонуса и обмена веществ.

© iStock.com / BlackJack3D Место контакта между двумя нейронами © iStock.com / BlackJack3D Место контакта между двумя нейронами

Некоторые ученые предполагают, что потеря обоняния – своеобразное зеркало нейродегенеративных процессов, происходящих в организме. И нервная, и сердечно-сосудистая системы используют схожие механизмы регуляции: баланс между возбуждением и торможением, участие нейромедиаторов, а также чувствительность к воспалению.

От простуды до серьезных диагнозов

Важно понимать, что потеря обоняния сама по себе не означает наличие ишемической болезни сердца. Причины этого состояния могут быть самыми разными: от банальной простуды или аллергии до последствий вирусных инфекций, включая COVID-19 . Нередко временное снижение чувствительности к запахам связано с воспалением слизистой носа или возрастными изменениями рецепторов.

Однако если человек отмечает стойкое ухудшение обоняния, которое сохраняется месяцами, это повод насторожиться. Особенно если при этом появляются другие симптомы, такие как усталость, перебои в сердце, головокружение, одышка или колебания давления.

Повод для серьезного осмотра

Кардиолог, доктор медицинских наук Нил Шах, комментируя результаты исследования, отметил , что ухудшение обоняния может стать важным диагностическим сигналом.

© Getty Images / SDI Productions Врач-кардиолог во время приема © Getty Images / SDI Productions Врач-кардиолог во время приема

цитирует эксперта Medical Xpress. "Если у человека снижается способность различать запахи, независимо от того, можно объяснить данный факт или нет, — это должно послужить поводом для более тщательной оценки состояния здоровья", —эксперта Medical Xpress.

По словам Шаха, подобные симптомы не следует игнорировать, особенно в пожилом возрасте. Потому что обоняние тесно связано с метаболическими и сосудистыми процессами. Когда эти системы дают сбой, первым страдает именно самый чувствительный орган — нос.

Комплексная диагностика, включающая электрокардиограмму, анализ липидного профиля и ультразвуковое исследование сердца , поможет выявить скрытые нарушения на ранней стадии.

© iStock.com / Ivan-balvan Молодой человек на процедуре ЭхоКГ © iStock.com / Ivan-balvan Молодой человек на процедуре ЭхоКГ

Кто в группе риска

С возрастом нервная система человека естественным образом претерпевает изменения. Обонятельные рецепторы обновляются медленнее, кровоснабжение слизистой ухудшается, а способность воспринимать запахи снижается. В совокупности с другими факторами — гипертонией, повышенным холестерином, диабетом и курением — это может стать дополнительным риском.

Пожилые люди, у которых одновременно наблюдается ослабление обоняния и сосудистые нарушения, подвержены более высокому риску сердечных заболеваний.

В таких случаях врачи рекомендуют уделять внимание не только лечению симптомов, но и профилактике: контролю артериального давления, уровня глюкозы и липидов, умеренной физической активности и отказу от вредных привычек.

Результаты исследования показывают, насколько тесно взаимосвязаны органы и системы нашего организма. Чтобы снизить риски, специалисты советуют:

регулярно проходить медицинские обследования;

контролировать артериальное давление и уровень холестерина;

следить за питанием, включая в рацион больше овощей, зелени и рыбы;

избегать курения, поскольку никотин разрушает сосуды и снижает чувствительность обонятельных рецепторов;

разрушает сосуды и снижает чувствительность обонятельных рецепторов; защищать дыхательные пути от загрязнений и пыли;

заниматься умеренной физической активностью, которая улучшает кровообращение не только в сердце, но и в головном мозге.

© iStock.com Средиземноморская диета © iStock.com Средиземноморская диета