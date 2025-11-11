Ученые предложили методы ИИ для диагностики и лечения болезней сердца

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Новейшие подходы к применению искусственного интеллекта в диагностике, прогнозировании и персонализации лечения сердечно-сосудистых заболеваний обсудили специалисты на IV Евразийском форуме врачей внутренней медицины, который открылся в Уфе, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Форум собрал ведущих медицинских специалистов из России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и стран Европы для обсуждения актуальных вопросов кардиоонкологии, цифровой диагностики и персонализированной профилактики сердечной недостаточности.

Одним из центральных событий форума стало выступление академика РАН, президента Общества специалистов по сердечной недостаточности, президента Ассоциации кардиоонкологов Евразии и директора Центра кардиоонкологии Сеченовского университета Юрия Беленкова.

В пленарном докладе "Когда алгоритмы слушают сердце: искусственный интеллект в кардиологии" ученый представил новейшие подходы к применению искусственного интеллекта в диагностике, прогнозировании и персонализации лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

« "Кардиология входит в эпоху точной и интеллектуальной медицины. Искусственный интеллект становится не заменой врачу, а его помощником и партнером. Мы учимся понимать сердце на новом уровне – не только слышать его ритм, но и предсказывать его уязвимости", – отметил Беленков.

В знак признания выдающегося вклада в развитие отечественной кардиологии и укрепление междисциплинарного сотрудничества академику Юрию Беленкову было торжественно вручено звание Почетного профессора Башкирского государственного медицинского университета. Ему также предстоит открыть Центр Кардиоонкологии в медуниверситете.