https://ria.ru/20220206/sosudy-1771375504.html

Эти четыре вещи разрушают сосуды

Врач назвал четыре фактора, разрушающие сосуды - РИА Новости, 06.02.2022

Эти четыре вещи разрушают сосуды

Медицинский директор Центра профилактики и спортивной медицины Мюнхенского технического университета Мартин Халле назвал четыре фактора, пагубно влияющих на... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T23:23

2022-02-06T23:23

2022-02-06T23:23

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здоровье - общество

германия

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Медицинский директор Центра профилактики и спортивной медицины Мюнхенского технического университета Мартин Халле назвал четыре фактора, пагубно влияющих на здоровье сосудов, пишет Focus.Первым в списке врач назвал курение. Никотин приводит к сужению сосудов, что препятствует кровоснабжению отдельных участков организма. Этот эффект длится недолго, но в долгосрочной перспективе вред оказывается крайне серьезным."Курение атакует внутренний слой сосудов. Клетки этого подкладочного слоя отмирают. Появляются дыры и шрамы", — пояснил Халле.Второй фактор — повышенный уровень сахара в крови. Это приводит к повреждению внутренней стенки сосудов аналогично воздействию никотина. И если умеренное потребление сахара не угрожает здоровью, то людям с повышенным содержанием этого вещества в организме следует побеспокоиться за защитный слой сосудов.Здоровью кровеносной системы вредит также холестерин. Он откладывается под сосудистыми клетками, со временем затвердевая в артериях, объяснил Халле.Четвертым фактором врач назвал высокое кровяное давление: из-за него сосуды могут лопнуть.Медик подчеркнул, что сочетание нескольких факторов существенно увеличивает риски для здоровья, и призвал заботиться о сосудах: заниматься спортом, контролировать вес тела и придерживаться сбалансированного, здорового питания.

https://ria.ru/20220206/altsgeymer-1771339293.html

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общество, здоровье - общество, германия