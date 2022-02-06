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Эти четыре вещи разрушают сосуды
Врач назвал четыре фактора, разрушающие сосуды - РИА Новости, 06.02.2022
Эти четыре вещи разрушают сосуды
Медицинский директор Центра профилактики и спортивной медицины Мюнхенского технического университета Мартин Халле назвал четыре фактора, пагубно влияющих на... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T23:23
2022-02-06T23:23
2022-02-06T23:23
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Медицинский директор Центра профилактики и спортивной медицины Мюнхенского технического университета Мартин Халле назвал четыре фактора, пагубно влияющих на здоровье сосудов, пишет Focus.Первым в списке врач назвал курение. Никотин приводит к сужению сосудов, что препятствует кровоснабжению отдельных участков организма. Этот эффект длится недолго, но в долгосрочной перспективе вред оказывается крайне серьезным."Курение атакует внутренний слой сосудов. Клетки этого подкладочного слоя отмирают. Появляются дыры и шрамы", — пояснил Халле.Второй фактор — повышенный уровень сахара в крови. Это приводит к повреждению внутренней стенки сосудов аналогично воздействию никотина. И если умеренное потребление сахара не угрожает здоровью, то людям с повышенным содержанием этого вещества в организме следует побеспокоиться за защитный слой сосудов.Здоровью кровеносной системы вредит также холестерин. Он откладывается под сосудистыми клетками, со временем затвердевая в артериях, объяснил Халле.Четвертым фактором врач назвал высокое кровяное давление: из-за него сосуды могут лопнуть.Медик подчеркнул, что сочетание нескольких факторов существенно увеличивает риски для здоровья, и призвал заботиться о сосудах: заниматься спортом, контролировать вес тела и придерживаться сбалансированного, здорового питания.
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общество, здоровье - общество, германия
Врач назвал четыре фактора, разрушающие сосуды
Немецкий врач Халле назвал курение, сахар, холестирин и гипертонию разрушителями сосудов
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Медицинский директор Центра профилактики и спортивной медицины Мюнхенского технического университета Мартин Халле назвал четыре фактора, пагубно влияющих на здоровье сосудов, пишет Focus
.
Первым в списке врач назвал курение. Никотин приводит к сужению сосудов, что препятствует кровоснабжению отдельных участков организма. Этот эффект длится недолго, но в долгосрочной перспективе вред оказывается крайне серьезным.
"Курение атакует внутренний слой сосудов. Клетки этого подкладочного слоя отмирают. Появляются дыры и шрамы", — пояснил Халле.
Второй фактор — повышенный уровень сахара в крови. Это приводит к повреждению внутренней стенки сосудов аналогично воздействию никотина. И если умеренное потребление сахара не угрожает здоровью, то людям с повышенным содержанием этого вещества в организме следует побеспокоиться за защитный слой сосудов.
Здоровью кровеносной системы вредит также холестерин. Он откладывается под сосудистыми клетками, со временем затвердевая в артериях, объяснил Халле.
Четвертым фактором врач назвал высокое кровяное давление: из-за него сосуды могут лопнуть.
Медик подчеркнул, что сочетание нескольких факторов существенно увеличивает риски для здоровья, и призвал заботиться о сосудах: заниматься спортом, контролировать вес тела и придерживаться сбалансированного, здорового питания.