ВОЗ рассказала о ситуации с COVID-19 в России - РИА Новости, 20.09.2025
09:04 20.09.2025
ВОЗ рассказала о ситуации с COVID-19 в России
в мире
россия
москва
батыр бердыклычев
тедрос адханом гебрейесус
воз
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит угрозы возвращения числа случаев заболевания COVID-19 в России к тем уровням, которые были во время пандемии, заявил РИА Новости глава офиса организации в Москве Батыр Бердыклычев. "В настоящее время мы не видим риска возвращения COVID-19 к тем уровням заболеваний, которые мы наблюдали в разгар пандемии. В Российской Федерации, как и во многих других странах, значительно возрос популяционный иммунитет благодаря программе вакцинации, а также перенесенным инфекциям", — сказал он в интервью агентству. Кроме того, благодаря приобретенному опыту борьбы с COVID-19 многие страны, в том числе Россия, гораздо лучше подготовлены к реакции на подобные чрезвычайные ситуации, указал глава офиса ВОЗ. "Конечно, COVID-19 не исчез. Это по-прежнему проблема общественного здравоохранения, и мы наблюдаем периодически сезонный рост числа случаев заболевания. Поэтому здесь важна бдительность и настороженность, особенно в отношении распространения этой инфекции среди наиболее уязвимых групп, таких как пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями", - подчеркнул Бердыклычев. По его словам, новые штаммы коронавируса продолжат появляться. "Вероятность массовых вспышек, которые мы наблюдали в 2020-2021 годах, мала, но необходим мониторинг, потому что вирус эволюционирует, возникают новые штаммы, новые варианты, они будут появляться. Но подавляющее большинство этих новых вариантов не ведут к тяжелым заболеваниям", - отметил глава офиса ВОЗ. Одиннадцатого февраля 2020 года ВОЗ объявила официальное название нового заболевания - COVID-19, коронавирусное заболевание 2019 года, 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Пятого мая 2023 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил об отмене статуса глобальной пандемии COVID-19. Таким образом, пандемия продлилась три года, один месяц и 24 дня. Гебрейесус также сообщил, что с начала пандемии в 2020 году от COVID-19 умерли по меньшей мере 20 миллионов человек, хотя официальные данные говорят о 7 миллионах умерших.
россия
москва
в мире, россия, москва, батыр бердыклычев, тедрос адханом гебрейесус, воз
В мире, Россия, Москва, Батыр Бердыклычев, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит угрозы возвращения числа случаев заболевания COVID-19 в России к тем уровням, которые были во время пандемии, заявил РИА Новости глава офиса организации в Москве Батыр Бердыклычев.
"В настоящее время мы не видим риска возвращения COVID-19 к тем уровням заболеваний, которые мы наблюдали в разгар пандемии. В Российской Федерации, как и во многих других странах, значительно возрос популяционный иммунитет благодаря программе вакцинации, а также перенесенным инфекциям", — сказал он в интервью агентству.
Кроме того, благодаря приобретенному опыту борьбы с COVID-19 многие страны, в том числе Россия, гораздо лучше подготовлены к реакции на подобные чрезвычайные ситуации, указал глава офиса ВОЗ.
"Конечно, COVID-19 не исчез. Это по-прежнему проблема общественного здравоохранения, и мы наблюдаем периодически сезонный рост числа случаев заболевания. Поэтому здесь важна бдительность и настороженность, особенно в отношении распространения этой инфекции среди наиболее уязвимых групп, таких как пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями", - подчеркнул Бердыклычев.
По его словам, новые штаммы коронавируса продолжат появляться.
"Вероятность массовых вспышек, которые мы наблюдали в 2020-2021 годах, мала, но необходим мониторинг, потому что вирус эволюционирует, возникают новые штаммы, новые варианты, они будут появляться. Но подавляющее большинство этих новых вариантов не ведут к тяжелым заболеваниям", - отметил глава офиса ВОЗ.
Одиннадцатого февраля 2020 года ВОЗ объявила официальное название нового заболевания - COVID-19, коронавирусное заболевание 2019 года, 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Пятого мая 2023 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил об отмене статуса глобальной пандемии COVID-19. Таким образом, пандемия продлилась три года, один месяц и 24 дня. Гебрейесус также сообщил, что с начала пандемии в 2020 году от COVID-19 умерли по меньшей мере 20 миллионов человек, хотя официальные данные говорят о 7 миллионах умерших.
В миреРоссияМоскваБатыр БердыклычевТедрос Адханом ГебрейесусВОЗ
 
 
