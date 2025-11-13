Краткая биография Махмуда Аббаса

Президент Палестины Махмуд Аббас (Mahmoud Abbas) родился 15 ноября 1935 года в городе Сафад (подмандатная Палестина, ныне – Цфат, Израиль). В 1948 году, в период арабо-израильской войны (1947-1949) семья бежала из Палестины в Дамаск (Сирия).

В середине 1950-х годов Махмуд Аббас начал участвовать в политической деятельности.

Был членом подпольной группы, которая занималась военной подготовкой палестинцев.

Вместе со своим соратником Ясиром Арафатом (будущим первым президентом Палестины) принимал участие в создании Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), позже оно стало крупнейшей фракцией Организации освобождения Палестины (ООП).

В 1957 году он переехал в Доху (Катар), занимал пост директора по работе с персоналом министерства образования. Нанимал палестинцев с Западного берега реки Иордан и сектора Газа для работы в Катаре на различные должности в сфере образования.

В 1964 году Аббас переехал в Амман (Иордания), откуда следующие 10 лет участвовал в мобилизации ФАТХ. С того же года – член Центрального комитета ФАТХ.

В 1970 года Аббас полностью включился в национальное палестинское движение.

В 1974 году он выступил с идеей установления контактов с Израилем, которая получила одобрение Палестинского национального совета (парламента).

В 1974-2003 годах возглавлял отдел переговоров ООП.

В 1978 году Аббас инициировал проект "городов-побратимов", связывающих палестинские города с другими арабскими городами.

В 1979-1981 годах возглавлял палестино-иорданский комитет.

В 1980 году Аббас был избран членом исполкома ООП, где занимал различные руководящие посты.

В 1982 году Аббас вместе с ООП переехал в Тунис после того, как организация была изгнана из Ливана в ходе вторжения Израиля (первая ливанская война 1982 года).

В 1984-2000 годах был главой департамента международных отношений ООП.

В начале 1990-х годов Аббас формировал палестинскую стратегию переговоров как на мирной конференции в Мадриде (1991), так и на секретных встречах с израильтянами в Норвегии.

13 сентября 1993 года представлял палестинскую сторону на церемонии подписания Соглашений "Осло" (два международных соглашения по урегулированию палестино-израильского конфликта, заключенных при посредничестве Норвегии) в США.

В 1995 году, после 47 лет изгнания, Махмуд Аббас вернулся на родину.

В 1996-2002 годах он возглавлял Центральную избирательную комиссию. Координировал первые в истории прямые палестинские выборы в январе 1996 года, на которых был избран законодательный орган – Палестинский законодательный совет, и первого президента Палестины Ясира Арафата (1996-2004). Сам Аббас был избран в совет представителем города Калькилия на Западном берегу реки Иордан.

В 1996 году избран генеральным секретарем исполкома ООП, став вторым лицом после Арафата в иерархии организации. Занимал эту должность до 2004 года.

В июле 2000 года Аббас был старшим членом палестинской делегации на мирных переговорах в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд, США). Выступил против палестинского восстания, известного как вторая интифада (2000-2005).

30 апреля 2003 года под давлением США председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Ясир Арафат назначил Аббаса премьер-министром ПНА. Однако уже 6 сентября 2003 года Аббас подал в отставку из-за разногласий с Арафатом по вопросу контроля над силами безопасности и палестинским движением ХАМАС.

В тот период при участии Аббаса был дан старт реализации положений "Дорожной карты" (план по урегулированию палестино-израильского конфликта 2003 года, который не был реализован), активизировались палестино-израильские контакты.

В ноябре 2004 года, после смерти Ясира Арафата, Аббас был назначен главой исполкома ООП . В мае 2018 года был переизбран на этот пост.

В ноябре 2004 года Аббас также занял пост председателя движения ФАТХ . В 2016 году был переизбран.

9 января 2005 года Махмуд Аббас одержал победу на выборах главы Палестинской национальной администрации (ПНА), набрав 62,32 % голосов избирателей. 15 января 2005 года официально вступил в должность на четыре года.

На протяжении всего срока президентства Аббас подвергался критике за управление внутренними делами и неспособность продвигать мирный процесс с Израилем, введение санкций против сектора Газа с целью давления на ХАМАС, подавлении гражданских свобод на Западном берегу, арестов диссидентов и пр.

В 2007 году ХАМАС захватил власть в секторе Газа, с тех пор администрация Аббаса контролирует только Западный берег реки Иордан.

В 2009 году, когда срок президентских полномочий Аббаса истек, он заявил, что имеет конституционные полномочия еще на год, пока не пройдут выборы в законодательные органы, так как палестинское законодательство предписывало проводить выборы в законодательные органы и президентские выборы одновременно. Однако они были отложены.

В декабре 2009 года ООП продлила полномочия Махмуда Аббаса на неопределенный срок с целью избежать конституционного кризиса на палестинских территориях.

5 января 2013 года в связи с получением Палестиной статуса "государства-наблюдателя" при ООН, Махмуд Аббас распорядился ввести на всех официальных документах новое название палестинской автономии - "Государство Палестина" . Себя Аббас распорядился называть президентом государства.

Аббас считается умеренным прагматиком, он стал первым из палестинских политиков сторонником урегулирования израильско-палестинского конфликта путем диалога. Он внес важный вклад в палестинское национальное движение и Ближний Восток в целом.

В сентябре 2015 года Аббас заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что палестинцы более не могут считать себя связанными соглашениями с Израилем, который их систематически нарушает. Он также обвинил Израиль в нарушении соглашений по созданию независимой Палестины.

В 2019 году он заявил, что был вынужден отложить президентские и парламентские выборы в Палестине из-за ХАМАС, а его преемника должен избрать народ.

В январе 2021 года Аббас подписал указ-закон о проведении выборов в законодательные органы, президентских выборов и выборов в Национальный совет в три этапа в течение 2021 года. Но уже в апреле Аббас объявил, что выборы отложены до тех пор, пока Израиль не разрешит провести голосование в Иерусалиме

В августе 2024 года Аббас заявил, что сектор Газа должен быть передан под управление законных палестинских властей, он также назвал неприемлемыми израильские планы временного контроля над анклавом.

В сентябре 2024 года с трибуны Генассамблеи ООН Аббас заявил, что палестинцы почти год переживают "одно из самых ужасающих преступлений нашего времени": "Это преступление полномасштабной геноцидальной войны, которую ведет Израиль…только в Газе были убиты более 40 тысяч мучеников, тысячи остаются под завалами…пострадали более ста тысяч человек".

В ноябре 2024 года Аббас издал конституционную декларацию с порядком передачи власти, по которой в случае "если должность президента страны окажется вакантной", глава Палестинского национального совета Рухи Фаттух временно будет исполнять обязанности президента до проведения президентских выборов, которые должны пройти в срок до 90 дней после того, как должность президента станет вакантной.

В сентябре 2025 года в видеообращении к участникам 80-й сессии Генассамблеи ООН Махмуд Аббас заявил о намерении провести парламентские и президентские выборы в Палестине в течение года после прекращения войны в секторе Газа . Он сообщил, что поручил комитету по подготовке временной конституции за три месяца завершить работу, после чего состоится передача власти от ПНА к будущим органам власти государства Палестина.

Регулярно посещал СССР и Россию. Первый раз он посетил Москву в 1979 году во главе делегации ФАТХ.

Первый официальный визит Махмуда Аббаса в Россию в качестве главы ПНА состоялся в январе 2005 года. В марте 2013 года Махмуд Аббас совершил первый официальный визит в Россию в статусе президента государства Палестина. Последний раз Аббас приезжал в Россию в мае 2025 года для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

В 2019 году Аббас заявил : "Мы полностью удовлетворены тем, как развивались наши отношения сначала с Советским Союзом, а затем и с Российской Федерацией. Они неизменно были ровными, и никогда, ни в советскую эпоху, ни сейчас, не претерпевали каких-либо изменений".

мае 2025 года Аббас заявил: "Мы благодарим Российскую Федерацию за ее подходы, ее позиции в поддержку палестинской проблемы, позиции в политической, экономической и других сферах. Мы очень хорошо знаем, что Россия всегда стоит в поддержку справедливости и поддерживает создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме на основе международного права".

Махмуд Аббас – автор более 60 книг . В их числе – "Палестинская проблема. Новые перспективы" (1978), "Сионизм: начало и конец" (1980), "Значение победы над фашизмом" (1981), "Путь в Осло", "Другое лицо", "Палестино-израильские мирные переговоры" и многие другие.

Махмуд Аббас женат на Амине Аббас (Amina Abbas). В браке родилось трое сыновей.