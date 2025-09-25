https://ria.ru/20250925/palestina-2044377426.html

Президент Палестины намерен провести выборы после окончания войны в Газе

в мире

палестина

сша

махмуд аббас

генеральная ассамблея оон

оон

палестинская национальная администрация

обострение палестино-израильского конфликта

ООН, 25 сен - РИА Новости. Палестинский президент Махмуд Аббас заявил о намерении провести парламентские и президентские выборы в Палестине течение года после прекращения войны в секторе Газа. "Призываем поддержать наши усилия в сфере реформ, а также в организации президентских и парламентских выборов в течение года после окончания войны", - сказал он в видеообращении к участникам 80-й сессии Генассамблеи ООН. Он сообщил, что уже дал поручение комитету по подготовке временной конституции в течение трех месяцев завершить работу, после чего состоится передача власти от Палестинской национальной администрации к будущим органам власти государства Палестина. Ранее Аббас заявил, что его администрация готова взять ответственность за сектор Газа вместо палестинского движения ХАМАС. США отказали в визе палестинскому лидеру, поэтому он вынужден выступать удаленно.

