Президент Палестины намерен провести выборы после окончания войны в Газе
Президент Палестины намерен провести выборы после окончания войны в Газе - РИА Новости, 25.09.2025
Президент Палестины намерен провести выборы после окончания войны в Газе
Палестинский президент Махмуд Аббас заявил о намерении провести парламентские и президентские выборы в Палестине течение года после прекращения войны в секторе... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T18:04:00+03:00
2025-09-25T18:04:00+03:00
2025-09-25T18:12:00+03:00
ООН, 25 сен - РИА Новости. Палестинский президент Махмуд Аббас заявил о намерении провести парламентские и президентские выборы в Палестине течение года после прекращения войны в секторе Газа. "Призываем поддержать наши усилия в сфере реформ, а также в организации президентских и парламентских выборов в течение года после окончания войны", - сказал он в видеообращении к участникам 80-й сессии Генассамблеи ООН. Он сообщил, что уже дал поручение комитету по подготовке временной конституции в течение трех месяцев завершить работу, после чего состоится передача власти от Палестинской национальной администрации к будущим органам власти государства Палестина. Ранее Аббас заявил, что его администрация готова взять ответственность за сектор Газа вместо палестинского движения ХАМАС. США отказали в визе палестинскому лидеру, поэтому он вынужден выступать удаленно.
