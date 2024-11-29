https://ria.ru/20241129/abbas-1986364693.html

Декларация Аббаса о передаче власти не связана со здоровьем, заявил посол

Декларация Аббаса о передаче власти не связана со здоровьем, заявил посол - РИА Новости, 29.11.2024

Декларация Аббаса о передаче власти не связана со здоровьем, заявил посол

Декларация президента Палестины Махмуда Аббаса о порядке передачи власти не связана со здоровьем, но необходима для ее мягкого транзита, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T09:07

2024-11-29T09:07

2024-11-29T09:07

в мире

палестина

махмуд аббас

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Декларация президента Палестины Махмуда Аббаса о порядке передачи власти не связана со здоровьем, но необходима для ее мягкого транзита, заявил РИА Новости посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль. "Это хороший шаг. Все на Западе говорят о том, что Аббасу нужно делать, надо выборы проводить. Президент Аббас послал сильный сигнал, что у нас есть закон, организация", - сказал дипломат. Посол также отметил, что декларация не связана со здоровьем Аббаса. "Нет - нет. Похожая ситуация уже была, когда умер (Ясир) Арафат. После чего была мягкая передача власти", - ответил посол на вопрос, связана ли декларация с какими-то специфическими причинами, в том числе со здоровьем Аббаса. Ранее палестинское агентство WAFA сообщило, что Аббас, которому на настоящий момент 89 лет, издал конституционную декларацию с порядком передачи власти. Декларация, по данным агентства, предусматривает, что в случае "если должность президента страны окажется вакантной", глава палестинского национального совета (парламент, главой является Рухи Фаттух) временно приступит к исполнению обязанностей президента до тех пор, пока не пройдут президентские выборы, которые должны состояться в срок до 90 дней после того, как должность президента окажется вакантной. В соответствии с документом, если провести выборы в этот срок невозможно, его можно продлить по решению Центрального совета Палестины на дополнительный срок, но не более одного раза.

https://ria.ru/20240807/palestina-1964553218.html

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в мире, палестина, махмуд аббас