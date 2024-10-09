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ХАМАС и ФАТХ обсуждают формирование правительства нацединства Палестины - РИА Новости, 09.10.2024
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16:36 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/palestina-1977244832.html
ХАМАС и ФАТХ обсуждают формирование правительства нацединства Палестины
ХАМАС и ФАТХ обсуждают формирование правительства нацединства Палестины - РИА Новости, 09.10.2024
ХАМАС и ФАТХ обсуждают формирование правительства нацединства Палестины
Движения ХАМАС и ФАТХ обсуждают на встрече в Каире формирование правительства национального единства Палестины, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Басем... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:36
2024-10-09T16:36
в мире
палестина
пекин
каир (город)
махмуд аббас
хамас
палестинская национальная администрация
фатх
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ГАЗА, 9 окт - РИА Новости. Движения ХАМАС и ФАТХ обсуждают на встрече в Каире формирование правительства национального единства Палестины, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Басем Наим. "Делегации двух движений находятся в Каире для обсуждения в целом национального дела и важности формирования правительства национального единства, которое будет представлять всех палестинцев", - сказал Наим. Член политбюро ХАМАС добавил, что вопрос управления сектором Газа будет обсуждаться после соглашения о формировании правительства нацединства Палестины. Ранее телеканал Al Qahera News сообщал со ссылкой на источники, что ФАТХ и ХАМАС начали встречу в египетской столице для урегулирования внутрипалестинских вопросов. В конце августа госминистр Палестины по иностранным делам Варсен Агабекян-Шахин заявила РИА Новости, что палестинские власти предпринимают усилия для достижения договоренностей о едином управлении на Западном берегу и в секторе Газа. В начале августа президент Палестины Махмуд Аббас в интервью РИА Новости заявил, что сектор Газа должен быть передан под управление законных палестинских властей, он также назвал неприемлемыми израильские планы временного контроля над анклавом. Во второй половине июля представители 14 палестинских фракций подписали декларацию о прекращении раскола и укреплении палестинского национального единства по итогам межпалестинского диалога в Пекине. Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике. -0-
https://ria.ru/20241009/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240926/hamas-1974840011.html
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палестина
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каир (город)
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в мире, палестина, пекин, каир (город), махмуд аббас, хамас, палестинская национальная администрация, фатх, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Пекин, Каир (город), Махмуд Аббас, ХАМАС, Палестинская национальная администрация, ФАТХ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС и ФАТХ обсуждают формирование правительства нацединства Палестины

ХАМАС и ФАТХ обсуждают в Каире формирование правительства нацединства Палестины

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы c флагами
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы c флагами. Архивное фото
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ГАЗА, 9 окт - РИА Новости. Движения ХАМАС и ФАТХ обсуждают на встрече в Каире формирование правительства национального единства Палестины, заявил РИА Новости член политбюро ХАМАС Басем Наим.
"Делегации двух движений находятся в Каире для обсуждения в целом национального дела и важности формирования правительства национального единства, которое будет представлять всех палестинцев", - сказал Наим.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Член политбюро ХАМАС добавил, что вопрос управления сектором Газа будет обсуждаться после соглашения о формировании правительства нацединства Палестины.
Ранее телеканал Al Qahera News сообщал со ссылкой на источники, что ФАТХ и ХАМАС начали встречу в египетской столице для урегулирования внутрипалестинских вопросов.
В конце августа госминистр Палестины по иностранным делам Варсен Агабекян-Шахин заявила РИА Новости, что палестинские власти предпринимают усилия для достижения договоренностей о едином управлении на Западном берегу и в секторе Газа.
Израильские танки на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
ХАМАС опроверг сообщения о соглашении с ФАТХ по управлению Газой
26 сентября, 14:42
В начале августа президент Палестины Махмуд Аббас в интервью РИА Новости заявил, что сектор Газа должен быть передан под управление законных палестинских властей, он также назвал неприемлемыми израильские планы временного контроля над анклавом.
Во второй половине июля представители 14 палестинских фракций подписали декларацию о прекращении раскола и укреплении палестинского национального единства по итогам межпалестинского диалога в Пекине.
Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике. -0-
Лидер ливанского отделения Народного фронта освобождения Палестины Нидаль Абдель-Аль - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию лидера Народного фронта освобождения Палестины
30 сентября, 16:28
 
В миреПалестинаПекинКаир (город)Махмуд АббасХАМАСПалестинская национальная администрацияФАТХОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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