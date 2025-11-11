Рейтинг@Mail.ru
"Не удовлетворяет руководство клуба": "Спартак" наконец уволил Станковича - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:20 11.11.2025 (обновлено: 21:06 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/stankovich-2046653296.html
"Не удовлетворяет руководство клуба": "Спартак" наконец уволил Станковича
"Не удовлетворяет руководство клуба": "Спартак" наконец уволил Станковича - РИА Новости Спорт, 11.11.2025
"Не удовлетворяет руководство клуба": "Спартак" наконец уволил Станковича
Большие перестановки в московском "Спартаке": в начале октября новым гендиректором "Спартака" был назначен вице-президент "Газпромбанка" Сергей Некрасов,... РИА Новости Спорт, 11.11.2025
2025-11-11T20:20:00+03:00
2025-11-11T21:06:00+03:00
футбол
спорт
российская премьер-лига (рпл)
спартак москва
владимир слишкович
гильермо абаскаль
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046641796_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_f829a55fab8f192f9856458961db3f2f.jpg
/20251005/futbol-2046512429.html
/20251018/spartak-rostov-2048491947.html
/20240516/stankovich-1946528203.html
/20250929/semin-2045168556.html
/20250926/talalaev-2044584368.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046641796_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_4d1d6ab10ebdd7dcd2617424d691af76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, российская премьер-лига (рпл), спартак москва, владимир слишкович, гильермо абаскаль, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт, андрей талалаев, кубок россии по футболу, пфк цска, ростов, динамо (махачкала)
Футбол, Спорт, Российская премьер-лига (РПЛ), Спартак Москва, Владимир Слишкович, Гильермо Абаскаль, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Андрей Талалаев, Кубок России по футболу, ПФК ЦСКА, Ростов, Динамо (Махачкала)
"Не удовлетворяет руководство клуба": "Спартак" наконец уволил Станковича

"Спартак" объявил об увольнении главного тренера Деяна Станковича

© Соцсети ФК "Спартак"Деян Станкович и Олег Романцев
Деян Станкович и Олег Романцев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Соцсети ФК "Спартак"
Читать в
Дзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Большие перестановки в московском "Спартаке": в начале октября новым гендиректором "Спартака" был назначен вице-президент "Газпромбанка" Сергей Некрасов, пришедший на смену Олегу Малышеву (покинул пост "по семейным обстоятельствам"), а месяц спустя руководство клуба приняло решение об увольнении серба Деяна Станковича с должности главного тренера.
«

"На данный момент "красно-белые" на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Мы благодарим Деяна и его ассистентов за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере", — говорится в заявлении клуба.

РИА Новости Спорт — о самой громкой отставке сезона-2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ), которая могла случиться на следующий день после проигранного главного дерби страны, однако была отложена.

Кошмарное поражение ЦСКА

До перерыва на матчи сборных "Спартак" с шестиматчевой беспроигрышной серией приехал в гости к ЦСКА — встреча проходила в рамках 11-го тура чемпионата России и завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев. Да, команду Станковича не разгромили, да, до последних минут "красно-белые" сохраняли шансы на спасение. Однако три пропущенных мяча к 18-й минуте — такого в истории выступлений "народной команды" в РПЛ мы еще не видели. После проигрыша в дерби москвичи с 18 очками откатились на шестое место (шесть очков отставания от лидирующего ЦСКА), что и поставило крест на будущем Станковича в "Спартаке".
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
ЦСКА переехал "Спартак" за 18 минут. А потом чудом не упустил победу!
5 октября, 18:45
Кстати, сам 47-летний тренер на скамейке не присутствовал, ведь с 19 сентября он отбывал месячную дисквалификацию от всех соревнований под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Всему виной скандал в гостевом матче против "Динамо" (2:2), когда Станкович был удален за нецензурную брань в адрес главного арбитра.

После перерыва стало получше

Всего одно поражение в шести матчах. В игре против "Ростова" в чемпионате спартаковцы быстро остались в меньшинстве и так же быстро пропустили, но смогли спастись от проигрыша (1:1). Даже поджали южан в концовке и чуть не вырвали победу. Парой дней позже "красно-белые" прилетели в Махачкалу, где уверенно обыграли "Динамо" (пропустили первыми, однако затем забили три) в рамках Кубка России. Жаль, что встреча турнирного значения не имела: еще в начале октября "Спартак" гарантировал себе выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (пути РПЛ) Кубка России.
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Ростов (Ростов-на-Дону) - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Снова удаление, снова потеря очков: "Спартаку" пора увольнять Станковича
18 октября, 17:27
Далее была минимальная победа над плетущимся в подвале турнирной таблицы "Оренбургом" и огненный матч с "Краснодаром", в котором лидеры чемпионата удержали победу, несмотря на два удаления в концовке игры. Закончил Станкович на мажорной ноте — "Спартак" уверенно переиграл "Локомотив" в первом матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России, а затем победил на выезде в Грозном в рамках чемпионата. Несмотря на, казалось бы, удовлетворительные результаты, в таблице "красно-белые" так и остались на шестом месте, а отставание от лидеров выросло до восьми очков.
Впрочем, инсайдеры начали писать об увольнении Станковича задолго до последних матчей. И даже называли имя сменщика. Но об этом чуть позже.

Новые надежды "Спартака"

А их на Станковича возлагалось очень много в мае 2024 года, когда серб пришел в стан москвичей. Звездное имя как игрока (известен как полузащитник итальянских "Лацио" и "Интера") и тренерский опыт с сербской "Црвеной Звездой", итальянской "Сампдорией" и венгерским "Ференцварошем" (с ним трижды стал чемпионом страны и дважды обладателем национального Кубка) не могли не очаровать болельщиков, уставших от провалов команды при испанце Гильермо Абаскале. Да и харизма, куда же без нее.
«

"Я знаю, что такое "Спартак" — великий клуб с великой историей, большое давление, к которому я уже давно привык. И я знаю, что должен делать "Спартак". Сейчас я скажу вам то же самое, что скажу игрокам в первый день, когда приеду в Москву. Каждый в "Спартаке" должен ежедневно доказывать, что достоин быть частью этого легендарного клуба. Мы должны трудиться на максимум, поддерживать и верить друг в друга ради победы в каждом матче. Этого я буду требовать и от себя: каждый день делать все, чтобы "Спартак" был лучшим".

Главный тренер сборной команды России по футболу Фабио Капелло - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Капелло одной фразой оценил приход Станковича в "Спартак"
16 мая 2024, 20:05
Сезон-2023/24 "Спартак" под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича завершил на пятом месте в таблице РПЛ (50 очков). Впрочем, закончив кампанию семиматчевой беспроигрышной серией. Босниец с приходом Станковича команду покинул — серб прилетел в Москву со своим штабом и начал выстраивать новую версию "Спартака".

Что из этого вышло?

В прошлом сезоне "Спартак" снова остался без медалей. Команда Станковича заняла четвертое место в чемпионате страны, уступив в семи матчах за 30 туров ("красно-белые" выиграли последние два матча, однако перед этим в пяти турах потерпели три поражения при одной ничьей и победе), и остановилась в шаге от Суперфинала Кубка России, вылетев из турнира после сенсационного проигрыша "Ростову".
«
"Совершенно уверен, что это именно так, — заявил Станкович в ответ на вопрос о том, связаны ли результаты команды с психологией. — Сразу оговорюсь, что никого не обвиняю, а беру всю ответственность на себя. Если ты работаешь в большом клубе, то должен жить под давлением. Когда этого нет, все легко и просто. Но тут необходимо работать именно в таких условиях. Это жизнь топ-клуба".
Несмотря на такой удручающий финиш "Спартак" продлил заключенное до лета 2026 года соглашение с тренером еще на один год – до лета 2027-го. Решение виделось странным и тогда — сейчас, когда пути со Станковичем разошлись, задним числом стало понятно, что "красно-белым" стоило не продлевать тренера, а менять еще в июне.
Так или иначе, тогда "Спартак" решил избежать тренерской чехарды. В итоге в новом сезоне "красно-белые" хоть и вышли из группы в Кубке России, однако победили всего в семи матчах в 15 турах РПЛ.
При 21 пропущенном мяче футболисты "красно-белых" отличились всего 24 раза. На этом терпение боссов "Спартака" лопнуло — Станкович покидает Тушино, а руководство клуба начинает поиски нового рулевого.
«
"Я был горд работать в "Спартаке" — от первой до последней секунды, — заявил сербский специалист после увольнения. — Что-то у нас получилось, что-то — нет, но я могу сказать точно: "Спартак" — главный клуб в России. Это то, что было и будет под моей кожей. Москва стала моим домом, а "Спартак" навсегда останется в моем сердце. Я желаю "Спартаку" стабильности, чтобы клуб всегда оставался сильным, несмотря ни на что, и был готов сражаться до конца", — заявил Станкович.
Юрий Семин - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Семин: если убирать Станковича, то руководство "Спартака" тоже пусть уходит
29 сентября, 16:28

Кто спасет "Спартак"?

Руководству "красно-белых" надо оперативно найти нового главного тренера. Конкретных кандидатур пресса поначалу не называла. Конечно, в инфополе появилось имя возглавляющего "Балтику" Андрея Талалаева, с которым калининградцы потерпели всего одно поражение за 15 туров (чуть-чуть не дотерпели в матче с ЦСКА) и уже стали главным открытием нового сезона РПЛ.
Однако затем СМИ переключились на другую кандидатуру. Престижное зарубежное издание Marca писало о том, что испанский тренер Луис Гарсия, малоизвестный широкой публике, и московский клуб почти ударили по рукам. Выбор, мягко говоря, вызывает вопросы. Если стороны уладят детали, то 52-летний специалист, последним местом работы которого был "Алавес" из Ла Лиги (сидит без дела с 2024 года) сможет наконец сменить Деяна Станковича.
Ждем официальное заявление "Спартака".
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Громит "Спартак" и возит "Зенит": почему Талалаев — это молодой Лобановский
26 сентября, 17:10
 
ФутболСпортРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Спартак МоскваВладимир СлишковичГильермо АбаскальАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортАндрей ТалалаевКубок России по футболуПФК ЦСКАРостовДинамо (Махачкала)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала