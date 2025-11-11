"Не удовлетворяет руководство клуба": "Спартак" наконец уволил Станковича

Большие перестановки в московском "Спартаке": в начале октября новым гендиректором "Спартака" был назначен вице-президент "Газпромбанка" Сергей Некрасов, пришедший на смену Олегу Малышеву (покинул пост "по семейным обстоятельствам"), а месяц спустя руководство клуба приняло решение об увольнении серба Деяна Станковича с должности главного тренера.

« "На данный момент "красно-белые" на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Мы благодарим Деяна и его ассистентов за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере", — говорится в заявлении клуба.

РИА Новости Спорт — о самой громкой отставке сезона-2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ), которая могла случиться на следующий день после проигранного главного дерби страны, однако была отложена.

Кошмарное поражение ЦСКА

До перерыва на матчи сборных "Спартак" с шестиматчевой беспроигрышной серией приехал в гости к ЦСКА — встреча проходила в рамках 11-го тура чемпионата России и завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев. Да, команду Станковича не разгромили, да, до последних минут "красно-белые" сохраняли шансы на спасение. Однако три пропущенных мяча к 18-й минуте — такого в истории выступлений "народной команды" в РПЛ мы еще не видели. После проигрыша в дерби москвичи с 18 очками откатились на шестое место (шесть очков отставания от лидирующего ЦСКА), что и поставило крест на будущем Станковича в "Спартаке".

Кстати, сам 47-летний тренер на скамейке не присутствовал, ведь с 19 сентября он отбывал месячную дисквалификацию от всех соревнований под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Всему виной скандал в гостевом матче против "Динамо" (2:2), когда Станкович был удален за нецензурную брань в адрес главного арбитра.

После перерыва стало получше

Всего одно поражение в шести матчах. В игре против "Ростова" в чемпионате спартаковцы быстро остались в меньшинстве и так же быстро пропустили, но смогли спастись от проигрыша (1:1). Даже поджали южан в концовке и чуть не вырвали победу. Парой дней позже "красно-белые" прилетели в Махачкалу, где уверенно обыграли "Динамо" (пропустили первыми, однако затем забили три) в рамках Кубка России. Жаль, что встреча турнирного значения не имела: еще в начале октября "Спартак" гарантировал себе выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (пути РПЛ) Кубка России.

Далее была минимальная победа над плетущимся в подвале турнирной таблицы "Оренбургом" и огненный матч с "Краснодаром", в котором лидеры чемпионата удержали победу, несмотря на два удаления в концовке игры. Закончил Станкович на мажорной ноте — "Спартак" уверенно переиграл "Локомотив" в первом матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России, а затем победил на выезде в Грозном в рамках чемпионата. Несмотря на, казалось бы, удовлетворительные результаты, в таблице "красно-белые" так и остались на шестом месте, а отставание от лидеров выросло до восьми очков.

Впрочем, инсайдеры начали писать об увольнении Станковича задолго до последних матчей. И даже называли имя сменщика. Но об этом чуть позже.

Новые надежды "Спартака"

А их на Станковича возлагалось очень много в мае 2024 года, когда серб пришел в стан москвичей. Звездное имя как игрока (известен как полузащитник итальянских "Лацио" и "Интера") и тренерский опыт с сербской "Црвеной Звездой", итальянской "Сампдорией" и венгерским "Ференцварошем" (с ним трижды стал чемпионом страны и дважды обладателем национального Кубка) не могли не очаровать болельщиков, уставших от провалов команды при испанце Гильермо Абаскале. Да и харизма, куда же без нее.

« "Я знаю, что такое "Спартак" — великий клуб с великой историей, большое давление, к которому я уже давно привык. И я знаю, что должен делать "Спартак". Сейчас я скажу вам то же самое, что скажу игрокам в первый день, когда приеду в Москву. Каждый в "Спартаке" должен ежедневно доказывать, что достоин быть частью этого легендарного клуба. Мы должны трудиться на максимум, поддерживать и верить друг в друга ради победы в каждом матче. Этого я буду требовать и от себя: каждый день делать все, чтобы "Спартак" был лучшим".

Сезон-2023/24 "Спартак" под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича завершил на пятом месте в таблице РПЛ (50 очков). Впрочем, закончив кампанию семиматчевой беспроигрышной серией. Босниец с приходом Станковича команду покинул — серб прилетел в Москву со своим штабом и начал выстраивать новую версию "Спартака".

Что из этого вышло?

В прошлом сезоне "Спартак" снова остался без медалей. Команда Станковича заняла четвертое место в чемпионате страны, уступив в семи матчах за 30 туров ("красно-белые" выиграли последние два матча, однако перед этим в пяти турах потерпели три поражения при одной ничьей и победе), и остановилась в шаге от Суперфинала Кубка России, вылетев из турнира после сенсационного проигрыша "Ростову".

« "Совершенно уверен, что это именно так, — заявил Станкович в ответ на вопрос о том, связаны ли результаты команды с психологией. — Сразу оговорюсь, что никого не обвиняю, а беру всю ответственность на себя. Если ты работаешь в большом клубе, то должен жить под давлением. Когда этого нет, все легко и просто. Но тут необходимо работать именно в таких условиях. Это жизнь топ-клуба".

Несмотря на такой удручающий финиш "Спартак" продлил заключенное до лета 2026 года соглашение с тренером еще на один год – до лета 2027-го. Решение виделось странным и тогда — сейчас, когда пути со Станковичем разошлись, задним числом стало понятно, что "красно-белым" стоило не продлевать тренера, а менять еще в июне.

Так или иначе, тогда "Спартак" решил избежать тренерской чехарды. В итоге в новом сезоне "красно-белые" хоть и вышли из группы в Кубке России, однако победили всего в семи матчах в 15 турах РПЛ.

При 21 пропущенном мяче футболисты "красно-белых" отличились всего 24 раза . На этом терпение боссов "Спартака" лопнуло — Станкович покидает Тушино, а руководство клуба начинает поиски нового рулевого.

« "Я был горд работать в " Спартаке " — от первой до последней секунды, — заявил сербский специалист после увольнения. — Что-то у нас получилось, что-то — нет, но я могу сказать точно: "Спартак" — главный клуб в России . Это то, что было и будет под моей кожей. Москва стала моим домом, а "Спартак" навсегда останется в моем сердце. Я желаю "Спартаку" стабильности, чтобы клуб всегда оставался сильным, несмотря ни на что, и был готов сражаться до конца", — заявил Станкович.

Кто спасет "Спартак"?

Руководству "красно-белых" надо оперативно найти нового главного тренера. Конкретных кандидатур пресса поначалу не называла. Конечно, в инфополе появилось имя возглавляющего "Балтику" Андрея Талалаева, с которым калининградцы потерпели всего одно поражение за 15 туров (чуть-чуть не дотерпели в матче с ЦСКА) и уже стали главным открытием нового сезона РПЛ.

Однако затем СМИ переключились на другую кандидатуру. Престижное зарубежное издание Marca писало о том, что испанский тренер Луис Гарсия, малоизвестный широкой публике, и московский клуб почти ударили по рукам. Выбор, мягко говоря, вызывает вопросы. Если стороны уладят детали, то 52-летний специалист, последним местом работы которого был "Алавес" из Ла Лиги (сидит без дела с 2024 года) сможет наконец сменить Деяна Станковича.