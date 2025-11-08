В Баку прошел военный парад, посвященный завершению конфликта в Карабахе

БАКУ, 8 ноя – РИА Новости. Военный парад, посвященный завершению военных действий в Карабахе, прошел на площади Азадлыг в центре города Баку, сообщает корреспондент РИА Новости.
На трибуне находились президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, а также премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф. Парад наблюдали также министр обороны Объединенных Арабских Эмиратов, наследный принц Дубая Шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и глава минобороны Казахстана генерал-лейтенант Даурен Косанов.
В начале парада министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отдал рапорт главам государств, прозвучали государственные гимны Азербайджана, Турции и Пакистана.
После выступлений Алиева, Эрдогана и Шарифа начался проход личного состава вооруженных сил. На площадь Азадлыг были внесены боевые знамена азербайджанской армии и соединений, особо отличившиеся в ходе боевых действий. Далее перед трибунами прошествовали военнослужащие сил спецназа, ракетных и артиллерийских войск, морские пехотинцы, подразделения пограничных и внутренних войск, службы госбезопасности Азербайджана. Отдельно прошли группа военнослужащих ВС Турции и Пакистана. Впервые прошла парадная колонна войск беспилотных систем ВС Азербайджана. Вслед за этим состоялся проезд военной техники, находящейся на вооружении азербайджанской армии. На военном параде в Баку впервые были показаны средства для специальных операций "Вашаг", бронированная медицинская эвакуационная техника "Кобра-2", мобильный боевой комплекс по борьбе с воздушными целями "Викинг" азербайджанского производства, морской дрон-камикадзе "Кайра", крылатый ракетный комплекс пятого поколения Ice Breaker, а также 370-миллиметровый высокоточный оперативно-тактический ракетный комплекс Predator Hawk.
Парад завершился пролетом самолетов и вертолетов военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана. Над площадью Азадлыг пролетели также и истребители F-16 ВВС Турции.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.