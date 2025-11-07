Станковича довели постоянные разговоры об отставке, заявил Колосков

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Постоянные разговоры об отставке влияют на психику главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
В четверг на пресс-конференции после первого матча четвертьфинала пути РПЛ Кубка России с московским "Локомотивом" Станкович заявил, что устал от негативного фона вокруг команды и своей персоны. Несмотря на победу (3:1), серб признал, что давление и постоянные слухи об отставке мешают работе. От дальнейших вопросов он отказался, подчеркнув, что готов принять любое решение руководства.
"Нет ни одной игры, после которой не заговорили бы об отставке, о том, что Станкович ничего не сделал, что у него нет перспектив. Конечно, это угнетает. Объективности ради стоит сказать, что у него не все получилось. С такой командой, как у него, можно играть так, как они играли с "Локомотивом" в Кубке, весь сезон. Но у него это не получается. В чем причина, разбираться надо не тогда, когда летишь галопом, а притормозить и в спокойной обстановке решить. Поэтому я и говорю не делать поспешных выводов, а дать человеку доработать до зимней паузы. Там уже спокойно сесть и посмотреть, что и почему не получилось. А так, конечно, довели человека. Он и так вспыльчивый, легко возбудимый. Так еще постоянные разговоры об отставке влияют на психику", - сказал Колосков.
"Спартак" в турнирной таблице чемпионата страны занимает шестое место.