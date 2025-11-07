Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
12:19 07.11.2025
Станковича довели постоянные разговоры об отставке, заявил Колосков
Постоянные разговоры об отставке влияют на психику главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича, заявил РИА Новости почетный президент Российского... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
/20251104/spartak-2052784102.html
Новости
Колосков: тренера "Спартака" Станковича довели постоянные разговоры об отставке

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Постоянные разговоры об отставке влияют на психику главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
В четверг на пресс-конференции после первого матча четвертьфинала пути РПЛ Кубка России с московским "Локомотивом" Станкович заявил, что устал от негативного фона вокруг команды и своей персоны. Несмотря на победу (3:1), серб признал, что давление и постоянные слухи об отставке мешают работе. От дальнейших вопросов он отказался, подчеркнув, что готов принять любое решение руководства.
"Нет ни одной игры, после которой не заговорили бы об отставке, о том, что Станкович ничего не сделал, что у него нет перспектив. Конечно, это угнетает. Объективности ради стоит сказать, что у него не все получилось. С такой командой, как у него, можно играть так, как они играли с "Локомотивом" в Кубке, весь сезон. Но у него это не получается. В чем причина, разбираться надо не тогда, когда летишь галопом, а притормозить и в спокойной обстановке решить. Поэтому я и говорю не делать поспешных выводов, а дать человеку доработать до зимней паузы. Там уже спокойно сесть и посмотреть, что и почему не получилось. А так, конечно, довели человека. Он и так вспыльчивый, легко возбудимый. Так еще постоянные разговоры об отставке влияют на психику", - сказал Колосков.
"Спартак" в турнирной таблице чемпионата страны занимает шестое место.
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Вопрос решен": Генич рассказал о будущем Станковича в "Спартаке"
4 ноября, 15:19
 
Футбол
 
