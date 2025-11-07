Европа прекратила выдачу мультивиз россиянам: есть ли исключения

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мультивизы — все. По новому решению Еврокомиссии, россиянам перестанут выдавать "шенген", по которому можно несколько раз въехать в страны ЕС. Все новые визовые заявления будут Мультивизы — все. По новому решению Еврокомиссии, россиянам перестанут выдавать "шенген", по которому можно несколько раз въехать в страны ЕС. Все новые визовые заявления будут рассматриваться "в рамках усиленной проверки". Впрочем, есть исключения.

Единичная практика

Как отмечается, данное решение формально закрепляет практику, которая применялась странами Шенгенской зоны в последние месяцы. Процесс рассмотрения заявок на мультивизу и ранее занимал несколько месяцев и сопровождался тщательным изучением документов.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), европейские консульства в настоящее время выдают многократный "шенген" лишь в исключительных случаях.

"По информации экспертов Российского союза туриндустрии, многократные визы получает сейчас минимальное число направляющихся из России в Европу, и чаще это деловые туристы", — подтвердили в РСТ.

Как пояснил соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов, выдача мультивиз туристам сейчас — единичная практика.

"Раньше французы ставили туристам мультивизы, но это скорее исключение из правил. Сейчас многократные визы дают в основном под деловые поездки, но и с этой ситуацией мы сталкиваемся не так часто", — отметил он.

С 2022-го, до полной приостановки упрощенного визового режима между ЕС и Россией, россияне получили около 550 тысяч шенгенских виз, из которых 41% были многократными.

Уже в сентябре того же года Евросоюз приостановил действие упрощенного режима. Как следствие — сроки рассмотрения заявок и консульские сборы выросли.

"Будут усиленные проверки и контроль"

Еврокомиссия сообщила, что решение об ужесточении визового режима для граждан России принято после одобрения всеми странами — участницами Визового комитета ЕС. Одним из первых подтвердил готовность выполнять новые правила представитель МИД Германии Мартин Гизе.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил, что все визовые заявления россиян теперь будут усиленно проверять и тщательно контролировать.

Как ранее сообщало издание Politico, в большинстве случаев россиянам будут выдавать однократные визы вместо многократных. Исключения составят поездки по гуманитарным причинам и наличие гражданства стран ЕС.

Эксперты отмечают, что новые ограничения вряд ли существенно сократят и без того небольшой поток российских туристов в Европу. По их мнению, интерес к поездкам сохранится даже при условии получения однократных виз.

Кто сможет получить "шенген"

Однако при этом ЕК официально определила узкий круг россиян, которые еще смогут претендовать на многократные шенгенские визы.

Право на годовую мультивизу получат близкие родственники граждан ЕС или россиян, легально проживающих на территории Евросоюза. В это понятие включены супруги, дети, в том числе приемные, а также родители. Однако для этого заявитель должен подтвердить, что за последние два года он уже получил и использовал три шенгенские визы.

Отдельная квота предусмотрена для работников транспортной отрасли — моряков, водителей грузовиков и автобусов, железнодорожников. Им будут выдавать мультивизы на девять месяцев при условии, что за предыдущие два года уже были две действующие визы.