Россиянам запретят выдачу многократных шенгенских виз

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Европейская комиссия ограничила выдачи многократных шенгенских виз россиянам, запрет вступит в силу 8 ноября, следует из распространенного заявления.

« "Это означает, что гражданам России придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС, что позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности", — говорится в его тексте.

Еврокомиссия не имеет права вводить полный запрет на въезд российских граждан на территорию союза. Накануне представитель ЕК Маркус Ламмерт отмечал, что визовая политика находится в компетенции стран сообщества.

При этом уже выданные многократные шенгенские визы останутся действительны, однако отдельные страны объединения смогут сокращать их действие.

В ЕК пояснили, что решение приняли после одобрения всеми государствами — членами Визового комитета. О готовности выполнить требования Брюсселя уже заявил представитель Министерства иностранных дел Германии Мартин Гизе.

Все заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные процедуры проверки и высокий уровень контроля, заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. По его утверждению, это будет способствовать "целостности и безопасности" Шенгенской зоны.

О планах ЕС ужесточить визовые правила для россиян накануне писало издание Politico. Предполагается, что в большинстве случаев они будут получать разрешение на однократный въезд, а не мультивизу. Исключением станут поездки по гуманитарным соображениям и наличие гражданства Евросоюза.

При этом эксперты считают, что ограничения в части выдачи россиянам многократных шенгенских виз едва ли сократят и без того скудный поток туристов, а существующий интерес к Европе сохранится даже с однократными визами.

Как сообщили в четверг в Еврокомиссии, в 2024 году число российских туристов сократилось до чуть более 550 тысяч по сравнению с 2019-м, когда ЕС посетили порядка четырех миллионов россиян.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , комментируя эти сообщения, заявил, что европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией времен холодной войны, и добавляют новые изощренные элементы.