Россиянам запретят выдачу многократных шенгенских виз

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Европейская комиссия ограничила выдачи многократных шенгенских виз россиянам, запрет вступит в силу 8 ноября, следует из распространенного заявления.
Еврокомиссия не имеет права вводить полный запрет на въезд российских граждан на территорию союза. Накануне представитель ЕК Маркус Ламмерт отмечал, что визовая политика находится в компетенции стран сообщества.
При этом уже выданные многократные шенгенские визы останутся действительны, однако отдельные страны объединения смогут сокращать их действие.
В ЕК пояснили, что решение приняли после одобрения всеми государствами — членами Визового комитета. О готовности выполнить требования Брюсселя уже заявил представитель Министерства иностранных дел Германии Мартин Гизе.
Все заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные процедуры проверки и высокий уровень контроля, заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. По его утверждению, это будет способствовать "целостности и безопасности" Шенгенской зоны.
О планах ЕС ужесточить визовые правила для россиян накануне писало издание Politico. Предполагается, что в большинстве случаев они будут получать разрешение на однократный въезд, а не мультивизу. Исключением станут поездки по гуманитарным соображениям и наличие гражданства Евросоюза.
При этом эксперты считают, что ограничения в части выдачи россиянам многократных шенгенских виз едва ли сократят и без того скудный поток туристов, а существующий интерес к Европе сохранится даже с однократными визами.
Как сообщили в четверг в Еврокомиссии, в 2024 году число российских туристов сократилось до чуть более 550 тысяч по сравнению с 2019-м, когда ЕС посетили порядка четырех миллионов россиян.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией времен холодной войны, и добавляют новые изощренные элементы.
После начала спецоперации на Украине Евросоюз закрыл небо для самолетов российских авиакомпаний, а некоторые страны приостановили выдачу туристических виз либо ввели другие рестрикции. В сентябре 2022 года ЕС полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений. Осенью 2023-го Еврокомиссия также ограничила въезд на территорию сообщества на автомобилях с российскими номерами.
