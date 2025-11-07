Рейтинг@Mail.ru
Россиянам запретят выдачу многократных шенгенских виз - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 07.11.2025 (обновлено: 15:06 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/ek-2053444653.html
Россиянам запретят выдачу многократных шенгенских виз
Россиянам запретят выдачу многократных шенгенских виз - РИА Новости, 07.11.2025
Россиянам запретят выдачу многократных шенгенских виз
Европейская комиссия ограничила выдачи многократных шенгенских виз россиянам, запрет вступит в силу 8 ноября, следует из распространенного заявления. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T14:06:00+03:00
2025-11-07T15:06:00+03:00
в мире
россия
европа
евросоюз
еврокомиссия
туризм
новости - туризм
шенгенская зона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053445504_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_0f2e69071deb08301e4062b9e60942fd.jpg
https://ria.ru/20251107/shengen-2053305571.html
https://ria.ru/20251107/es-2053449688.html
https://ria.ru/20251105/shengen-2052953215.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053445504_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_eb6a8fcbacb4218acdce50a8e14adefd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, евросоюз, еврокомиссия, туризм, новости - туризм, шенгенская зона, шенгенская виза, санкции, санкции в отношении россии, общество
В мире, Россия, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, Туризм, Новости - Туризм, Шенгенская зона, Шенгенская виза, Санкции, Санкции в отношении России, Общество
Россиянам запретят выдачу многократных шенгенских виз

ЕК ограничила выдачу россиянам многократных шенгенских виз

© Getty Images / picture alliance/Matthias BalkСотрудник пограничной полиции проверяет паспорт в аэропорту Мемминген
Сотрудник пограничной полиции проверяет паспорт в аэропорту Мемминген - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Getty Images / picture alliance/Matthias Balk
Сотрудник пограничной полиции проверяет паспорт в аэропорту Мемминген
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Европейская комиссия ограничила выдачи многократных шенгенских виз россиянам, запрет вступит в силу 8 ноября, следует из распространенного заявления.
«

"Это означает, что гражданам России придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС, что позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности", — говорится в его тексте.

Еврокомиссия не имеет права вводить полный запрет на въезд российских граждан на территорию союза. Накануне представитель ЕК Маркус Ламмерт отмечал, что визовая политика находится в компетенции стран сообщества.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Шенген" не нужен: Россия не заметила шантаж Евросоюза
Вчера, 08:00
При этом уже выданные многократные шенгенские визы останутся действительны, однако отдельные страны объединения смогут сокращать их действие.
В ЕК пояснили, что решение приняли после одобрения всеми государствами — членами Визового комитета. О готовности выполнить требования Брюсселя уже заявил представитель Министерства иностранных дел Германии Мартин Гизе.
Все заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные процедуры проверки и высокий уровень контроля, заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. По его утверждению, это будет способствовать "целостности и безопасности" Шенгенской зоны.
О планах ЕС ужесточить визовые правила для россиян накануне писало издание Politico. Предполагается, что в большинстве случаев они будут получать разрешение на однократный въезд, а не мультивизу. Исключением станут поездки по гуманитарным соображениям и наличие гражданства Евросоюза.
При этом эксперты считают, что ограничения в части выдачи россиянам многократных шенгенских виз едва ли сократят и без того скудный поток туристов, а существующий интерес к Европе сохранится даже с однократными визами.

Как сообщили в четверг в Еврокомиссии, в 2024 году число российских туристов сократилось до чуть более 550 тысяч по сравнению с 2019-м, когда ЕС посетили порядка четырех миллионов россиян.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Захарова раскритиковала ограничения ЕС на въезд российских туристов
Вчера, 14:23
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией времен холодной войны, и добавляют новые изощренные элементы.
После начала спецоперации на Украине Евросоюз закрыл небо для самолетов российских авиакомпаний, а некоторые страны приостановили выдачу туристических виз либо ввели другие рестрикции. В сентябре 2022 года ЕС полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений. Осенью 2023-го Еврокомиссия также ограничила въезд на территорию сообщества на автомобилях с российскими номерами.
Колонна военной техники на базе в Германии - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
ЕС работает над созданием "военного Шенгена", сообщили СМИ
5 ноября, 13:17
 
В миреРоссияЕвропаЕвросоюзЕврокомиссияТуризмНовости - ТуризмШенгенская зонаШенгенская визаСанкцииСанкции в отношении РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала