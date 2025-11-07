Рейтинг@Mail.ru
В ЕК рассказали, кто из россиян сможет получить мультивизу в шенген - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 07.11.2025 (обновлено: 15:34 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/vizy-2053459889.html
В ЕК рассказали, кто из россиян сможет получить мультивизу в шенген
В ЕК рассказали, кто из россиян сможет получить мультивизу в шенген - РИА Новости, 07.11.2025
В ЕК рассказали, кто из россиян сможет получить мультивизу в шенген
Мультивизы в шенген будут выдаваться родственникам резидентов стран ЕС, а также водителям большегрузов и морякам, говорится в тексте решения, опубликованном на... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T15:14:00+03:00
2025-11-07T15:34:00+03:00
в мире
евросоюз
еврокомиссия
шенгенская зона
шенгенская виза
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20251107/ek-2053444653.html
https://ria.ru/20251107/shengen-2053305571.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, еврокомиссия, шенгенская зона, шенгенская виза, россия
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, Шенгенская зона, Шенгенская виза, Россия
В ЕК рассказали, кто из россиян сможет получить мультивизу в шенген

ЕК: мультивизы будут выдавать членам семей жителей ЕС и водителям грузовиков

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Мультивизы в шенген будут выдаваться родственникам резидентов стран ЕС, а также водителям большегрузов и морякам, говорится в тексте решения, опубликованном на сайте Еврокомиссии.
«

"Визы многократного въезда будут выдаваться только следующим заявителям и на следующие периоды действия... близким родственникам... на период действия в один год... работникам транспорта, а именно морякам, водителям автобусов и грузовиков и работникам поездов, подающихся на визу в качестве сотрудников своей отрасли на период действия в девять месяцев", - говорится в документе.

Сотрудник пограничной полиции проверяет паспорт в аэропорту Мемминген - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Россиянам запретят выдачу многократных шенгенских виз
Вчера, 14:06
Уточняется, что под близкими родственниками имеются в виду супруги, дети, включая приемных, дети супруга или супруги младше возраста 21 года, родители граждан стран ЕС или граждан РФ, являющихся резидентами стран Евросоюза. Визу выдадут, если заявитель получил и использовал три визы за предыдущие два года.
Что касается работников транспорта, то им выдадут разрешение на въезд, если они в течение предыдущих двух лет получили и использовали две визы.
ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений.
Как сообщили в четверг в Еврокомиссии, если в 2019 году ЕС посетили порядка 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысячи.
При этом эксперты считают, что ограничения в части выдачи россиянам многократных шенгенских виз едва ли сократят и без того скудный поток туристов, а существующий интерес к Европе сохранится даже с однократными визами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Шенген" не нужен: Россия не заметила шантаж Евросоюза
Вчера, 08:00
 
В миреЕвросоюзЕврокомиссияШенгенская зонаШенгенская визаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала